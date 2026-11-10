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Bellingham revela história curiosa de Mourinho

Inglês contou episódio envolvendo menino de nove anos que imitava seu hábito de furar as meias

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 15:01
Supervisionado porMarcio Dolzan,
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José Mourinho em ação durante a vitória do Real Madrid sobre a Roma na Champions League
José Mourinho protagonizou história curiosa envolvendo um jovem fã de Jude Bellingham (Foto: Filippo Monteforte / AFP)

O meio-campista Jude Bellingham, do Real Madrid, revelou uma história inusitada envolvendo José Mourinho e um garoto de apenas nove anos. Em entrevista à revista britânica Vogue, divulgada nesta terça-feira, o jogador da seleção inglesa contou que o treinador português se deparou com uma criança que tentava reproduzir um hábito bastante conhecido do camisa 5: entrar em campo com as meias furadas.

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Goleiro do Rayo Vallecano defendendo o chute de Bellingham
ude Bellingham revelou história curiosa envolvendo José Mourinho e um garoto de nove anos (Foto: Thomas Coex / AFP)

A situação aconteceu durante a passagem de Mourinho pela Roma, quando o técnico percebeu que um jovem atleta havia feito três buracos na parte de trás das meias antes de participar de um treinamento.

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Curioso com a atitude, o português decidiu perguntar ao menino por que havia cortado o material. A resposta envolveu diretamente o nome de Bellingham, que costuma fazer pequenas aberturas na região das panturrilhas para aliviar a pressão exercida pelas meias.

— Quando eu treinava a Roma, há alguns anos, um garoto havia cortado três buracos na parte de trás das meias durante um treino. Mourinho se aproximou dele e perguntou: "Por que você está fazendo isso?" — relatou Bellingham.

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O menino explicou que estava apenas copiando o comportamento do jogador inglês.

— E o garoto respondeu: "Bellingham faz isso, serve para aliviar a pressão nas panturrilhas". E Mourinho respondeu: "Rapaz, você tem nove anos. Você não tem panturrilhas" — completou o meio-campista, reproduzindo a reação bem-humorada do treinador.

Por que Bellingham joga com as meias furadas?

O costume de Jude Bellingham de fazer três furos na parte posterior das meias se tornou uma de suas marcas registradas dentro de campo.

O jogador utiliza as aberturas na região das panturrilhas com o objetivo de diminuir a sensação de compressão muscular provocada pelo tecido durante as partidas.

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A prática também é adotada por outros jogadores profissionais, embora não exista consenso científico de que os cortes melhorem o desempenho ou previnam lesões.

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