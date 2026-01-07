Possível saída de Almada do Atlético de Madrid agita torcedores: 'Vai voltar'
Argentino vive crise no Atlético de Madrid
- Matéria
- Mais Notícias
A trajetória de Thiago Almada na Europa pode estar próxima do fim. O jogador, que teve destaque no Botafogo em 2024, está há seis meses no Atlético de Madrid, da Espanha, e segundo a informação da rádio espanhola "Cadena Ser" pode deixar o clube nesta janela de transferência.
Thiago Almada relembra passagem pelo Botafogo: ‘Desfrutei bastante’
Botafogo
Ex-Botafogo, Thiago Almada é exaltado por imprensa espanhola
Futebol Internacional
Thiago Almada explica escolha pelo Atlético de Madrid: ‘Meu sonho’
Futebol Internacional
➡️ Messi desabafa sobre dificuldades de socializar: 'Sei que é feio'
O veículo aponta que a movimentação decorre da pouca utilização de Almada, o que indica a possibilidade de o técnico Diego Simeone colocá-lo no mercado. Na primeira metade da temporada 2025/26, o meia participou de 15 dos 26 jogos do Atlético de Madrid, com apenas seis partidas como titular, acumulando 571 minutos em campo, além de dois gols e uma assistência.
Para contratar o argentino, o clube espanhol desembolsou 21 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões) ao Botafogo, detentor dos direitos econômicos do atleta, em julho de 2025. O cenário fez torcedores de clubes brasileiros se manifestarem nas redes sociais pedindo a contratação do atleta. Veja abaixo:
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Possível saída de Almada
Após passagens na Argentina e nos Estados Unidos, Thiago Almada encantou o futebol brasileiro em 2024 com sua trajetória relâmpago pelo Botafogo, desempenho que o credenciou como um dos jogadores mais talentosos do futebol sul-americano naquele ano. Seu futuro foi inicialmente associado ao Lyon e, posteriormente, ao Atlético de Madrid, clube no qual disputa sua primeira temporada aos 24 anos.
Na análise publicada pela imprensa, o plantel colchonero aparece repleto de opções para as posições ocupadas pelo argentino, principalmente como meia-atacante e ponta esquerda, funções que ele também desempenhava no Botafogo, dividindo o setor com Jefferson Savarino.
A condição de negociável do jogador foi destacada pelo jornalista Pedro Fullana, que ainda apontou os atletas que atualmente estariam à frente de Almada na hierarquia definida por Simeone dentro do elenco: Giacomo Raspadori, Álex Baena e Nico González, além dos volantes Pablo Barrios e Conor Gallagher.
A reportagem conclui ressaltando que Almada entrou no radar de clubes da Premier League, embora nenhuma proposta tenha sido formalizada até o momento. A janela de transferências de inverno nas cinco grandes ligas europeias permanece aberta até 2 de fevereiro.
- Matéria
- Mais Notícias