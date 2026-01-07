menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Supercopa da Espanha inicia com Barcelona defendendo título, e Real Madrid pressionado

Torneio conta com ausência de astro merengue

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/01/2026
05:30
Barcelona campeão da Supercopa da Espanha 2025
imagem cameraJogadores do Barcelona comemoram a conquista da Supercopa da Espanha 2025 (Divulgação/Barcelona)
  Mais Notícias

Os jogos decisivos da Supercopa da Espanha se iniciam com o duelo entre Barcelona e Athletic Bilbao, nesta quarta-feira (7), às 16h (de Brasília). Os culés defendem o título conquistado na temporada passada, enquanto Real Madrid e Atlético de Madrid tentarão superar a equipe de Hansi-Flick.

O Barcelona entra na Supercopa da Espanha como o grande favorito por conta do que fez na última temporada e do que vem fazendo em 2025/2026. A equipe de Hansi-Flick lidera a La Liga com quatro pontos de vantagem para o Real Madrid e não sofreu para conquistar uma classificação no único jogo da Copa do Rei até o momento.

Longe de viver uma grande fase na temporada, o Athletic Bilbao é o grande azarão na Supercopa da Espanha, principalmente diante do atual líder da La Liga. A equipe basca ocupa apenas a 8ª colocação no Campeonato Espanhol e não vence há três rodadas consecutivas.

Na outra chave, Real Madrid e Atlético de Madrid fazem o confronto mais equilibrado e com promessa de muita emoção. Ambos os clubes chegam pressionados por resultados positivos e enxergam na Supercopa da Espanha a chance de uma virada de chave na temporada.

O Real Madrid não conta com Mbappé, que se recupera de uma entorse no joelho e nem viajou para a Arábia Saudita. Sem seu principal jogador, o pressionado Xabi Alonso contará com Gonzalo García no comando de ataque. Em caso de tropeço, o comandante tende a balançar no cargo.

Por outro lado, o Atlético de Madrid não conquista um troféu desde 2021 e busca encerrar um dos maiores jejuns de Diego Simeone desde a sua chegada no clube. O treinador argentino possui contrato com os colchoneros até junho de 2027 e busca justificar o investimento feito.

Formato e jogos da Supercopa da Espanha

Com quatro clubes participantes, a Supercopa da Espanha será disputada inicialmente em duas semifinais. Os vencedores se enfrentam na decisão, que será realizada no domingo (11). Todos os duelos serão em partidas únicas.

Nesse formato, a Supercopa da Espanha é disputada entre o campeão da La Liga, o vice-campeão da La Liga, o campeão da Copa do Rei e o vice-campeão da Copa do Rei. Como o Barcelona conquistou os dois torneios principais na temporada passada, enquanto o Real Madrid foi vice nas duas competições, Atlético de Madrid e Athletic Bilbao ganharam as vagas restantes por terem sido 3º e 4º colocados no Campeonato Espanhol 2024/2025.

  • Barcelona x Athletic Bilbao - 07/01/2026, às 16h (de Brasília)
  • Atlético de Madrid x Real Madrid - 08/01/2026, às 16h (de Brasília)

Onde serão os jogos?

Desde 2023, a Supercopa da Espanha é disputada na Arábia Saudita por conta de um contrato comercial firmado até 2029. Em 2026, os confrontos serão realizados no Estádio King Abdullah Sports City, na cidade de Jedá.

