Lyon perde na Ligue 1 e desperdiça chance de bater recorde

O Lyon foi superado por 3 a 1 pelo Strasbourg, neste domingo (22), pela 23ª rodada de Ligue 1, no Stade de la Meinau em Estrasburgo (FRA). Com Endrick em campo, o time comandado por Paulo Fonseca não conseguiu emplacar a 14ª vitória seguida e não igualou o recorde do clube feito em 2006, no histórico time liderado por Juninho Pernambucano. Os gols da equipe da casa foram marcados por Martial Godo, Diego Moreira e Joaquin Panichelli, enquanto Corentin Tolisso diminuiu para os visitantes.
De volta ao time após cumprir suspensão, Endrick foi titular. No jogo, o brasileiro teve uma atuação discreta, com pouca participação ao jogar nas pontas.
Como foi o jogo?
Na partida, Paulo Fonseca apostou em uma tática 3-5-2, com Endrick e Pavel Šulc na dupla de ataque. Em campo, a formação não deu certo, com o brasileiro preso nas pontas, sem conseguir espaço e continuidade nas jogadas. Com o Lyon sufocado, sem sair para o ataque, o Strasbourg aproveitou e, após passe açucarado de Diego Moreira, Martial Godo apareceu na área para abrir o placar.
No retorno ao segundo tempo, o Lyon voltou sem mudanças e seguiu sem conseguir chegar ao ataque. Com sete minutos, em chute com desvio, Diego Moreira ampliou a vantagem ao Strasbourg. Com 2 a 0 no placar, Paulo Fonseca voltou ao 4-3-3, com a entrada de Roman Yaremchuk no lugar de Tanner Tessmann. Logo no primeiro lance, o meia ucraniano encontrou Corentin Tolisso, que diminuiu o placar.
A mudança parecia fazer efeito e, após cruzamento de Endrick, Roman Yaremchuk não conseguiu alcançar a bola para cabecear e perdeu a chance do empate. No lance seguinte, Samir El Mourabet foi derrubado por Clinton Mata dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Joaquin Panichelli superou o goleiro Dominik Greif e abriu 3 a 1 para o Strasbourg, que deu números finais à partida.
O que vem por aí?
O resultado deixa o Lyon na terceira colocação, com 45 pontos, nove a menos que o PSG — líder da competição —, e a cinco do Olympique de Marselha — primeiro time fora da zona de classificação à Champions League. Já o Strasbourg é o sétimo colocado, com 34 pontos. A próxima partida do Lyon será no próximo domingo (1), em confronto direto contra o Olympique de Marselha, no Orange Velodrome, em Marselha.
