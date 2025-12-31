Botafogo se posiciona sobre transfer ban após dívida na compra de Almada

O Botafogo divulgou nota oficial na noite da última terça-feira (30) sobre o caso de transfer ban movido pela Fifa relacionado à dívida com o Atlanta United, dos Estados Unidos, pela compra de Thiago Almada. A condenação deixa o Glorioso inativo por três janelas de transferências.

continua após a publicidade

➡️ Retrospectiva 2025: Botafogo deixa ano com lições importantes

Conforme antecipou o Lance!, a SAF acredita que o problema será resolvido nos próximos dias, já que encaminhou acordo com o clube estadunidense para prorrogar o prazo do pagamento da dívida de 21 milhões de dólares (R$ 114 milhões). O Botafogo alega qje as conversas só foram passadas devido ao recesso de fim de ano.

No comunicado, o Alvinegro ainda garante que "será muito ativo" na janela de transferências, a partir do dia 5 de janeiro. Se não solucionar, o Botafogo não poderá registrar seus novos reforços.

continua após a publicidade

Leia a nota do Botafogo

"Com relação à recente sanção da FIFA sobre transferências de atletas, o Botafogo informa que, nas últimas semanas, manteve conversas construtivas com representantes do Atlanta United, da MLS, em busca de um acordo relacionado ao caso de Thiago Almada.

As conversas foram pausadas em razão do recesso de fim de ano e serão retomadas em breve. O Botafogo espera ter o tema resolvido antes do início ou logo no começo da janela de transferências. O Clube será muito ativo na contratação de jogadores em janeiro de 2026", escreveu o Botafogo.

continua após a publicidade

O Atlanta, clube que disputa a Major League Soccer (MLS), moveu a ação após o não pagamento das parcelas de julho e setembro de 2024, quando Almada chegou ao Botafogo. Depois disso, o jogador argentino já ganhou a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano, foi emprestado ao Lyon e, em seguida, vendido ao Atlético de Madrid.

Em um primeiro momento, o Botafogo contestou e recorreu junto à Fifa, alegando que teria de pagar somente os valores referentes aos meses em aberto no momento da ação. A quantia seria de cerca de R$ 32 milhões. Houve uma audiência em outubro e a decisão foi protocolada no último dia 9.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo