Firmino marca, e Al Sadd abre vantagem na liderança do Campeonato do Catar
Equipe do atacante brasileiro venceu o Al Wakrah por 3 a 1
O Al Sadd venceu o Al Wakrah por 3 a 1, atuando fora de casa, em partida válida pelo Campeonato do Catar disputada neste domingo (22). Com o resultado favorável, a equipe ampliou a sua distância na liderança da competição e aproximou-se do seu terceiro título consecutivo.
Como foi a partida?
O Al Wakrah iniciou a rodada vindo de uma sequência de três vitórias consecutivas e com a possibilidade de assumir a quinta posição na tabela. Contudo, o Al Sadd, detentor do melhor ataque e da melhor defesa do torneio, inaugurou o placar aos nove minutos com o jogador naturalizado catari Pedro Miguel.
Nos acréscimos da primeira etapa, o atacante brasileiro Roberto Firmino recebeu a bola dentro da área e finalizou de trivela para marcar o segundo gol dos visitantes. O terceiro gol do Al Sadd foi anotado pelo espanhol Rafael Mujica, aos 57 minutos, enquanto o jogador marroquino Amine descontou para o time mandante.
Com o tento anotado, Firmino alcançou a marca de 13 gols na atual temporada. Este número já supera as estatísticas somadas de suas duas temporadas anteriores pelo Al Ahli, da Arábia Saudita, e iguala os dados de seu último ano atuando pelo Liverpool. O atacante também foi o responsável recente pelo gol que classificou a equipe para as oitavas de final da Champions League da Ásia.
O próximo jogo do Al Sadd está marcado para a quinta-feira (26), contra a equipe do Al Duhail, atual oitava colocada do Campeonato do Catar. Na semana seguinte, a atenção do clube se voltará para o cenário continental, com a disputa da partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia contra o time saudita do Al Hilal.
Avaliação do atacante
Após a partida, Roberto Firmino comentou sobre a fase vivida pelo clube e a relevância do triunfo para a campanha na reta decisiva do campeonato nacional.
— Feliz demais por esse momento abençoado que estamos vivendo. Mais uma vitória importante, porque já vamos para a reta final do campeonato e ainda conseguimos abrir um pouco mais na liderança — declarou o jogador.
— Mas não podemos tirar o pé. É continuar com trabalho, foco e confiança — complementou o brasileiro sobre a postura exigida para os próximos jogos.
