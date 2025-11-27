Europeus se revoltam com decisão de técnico sobre ex-Botafogo: 'Inacreditável'

Muitos europeus demonstraram indignação nas redes sociais com a situação de Thiago Almada, ex-Botafogo, no Atlético de Madrid. Nesta quarta-feira (26), o clube espanhol venceu a Inter de Milão por 2 a 1 na Champions League.

continua após a publicidade

Apesar da vitória importante na Champions, muitos torcedores do Atlético de Madrid ficaram na bronca com o técnico Diego Simeone. O motivo? Thiago Almada, ex-Botafogo, não saiu do banco de reservas pelo segundo jogo consecutivo.

➡️Atitude de campeão pelo Glorioso enlouquece torcedores: 'Te perdoo'

Nas redes sociais, os torcedores demonstraram toda sua indignação com o técnico. O meia argentino é considerado uma das grandes promessas do futebol mundial. Veja comentários sobre o campeão pelo Botafogo abaixo:

continua após a publicidade

Thiago Almada e o troféu da Libertadores do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Veja reação dos torcedores com decisão de Simeone sobre Almada

Tradução sobre o ex-Botafogo: Não pode ser que Simeone não ponha Thiago Almada nem por 5 minutos. Anti-futebol.

Almada pelo Botafogo

O torcedor do Botafogo curtiu Thiago Almada por cerca de seis meses. O jogador se transferiu por empréstimo ao Lyon, da França, me janeiro deste ano, e depois foi vendido ao Atlético de Madrid. Ficou o carinho por um atleta com identificação e que contará com o apoio dos alvinegros em sua jornada na Europa.

Com as camisas 18 e 23, Almada foi um dos líderes do Botafogo comandado por Artur Jorge. O meia, caindo mais pelo lado esquerdo, construía muitas jogadas, vencia no talento individual e carregava no potente pé direito o diferencial técnico da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No Brasil, o jogador marcou três gols e deu duas assistências em 26 jogos, números que não traduzem seu período pelo Glorioso. O jovem foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro sendo um dos grandes destaques do Botafogo.