O Botafogo sofreu uma dura derrota na ação movida pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, na Fifa, e terá de pagar US$ 21 milhões (R$ 114 milhões na cotação atual) aos norte-americanos pela contratação do meia Thiago Almada. Há o risco de transfer ban - proibição de registro de novos atletas - em caso de descumprimento da decisão da Corte Arbitral do Esporte (CAS).

O Atlanta, clube que disputa a Major League Soccer (MLS), moveu a ação após o não pagamento das parcelas de julho e setembro de 2024, quando Almada chegou ao Botafogo. Depois disso, o jogador argentino já ganhou a Libertadores e o Brasileirão no mesmo ano, foi emprestado ao Lyon e, em seguida, vendido ao Atlético de Madrid.

Em um primeiro momento, o Botafogo contestou e recorreu junto à Fifa, alegando que teria de pagar somente os valores referentes aos meses em aberto no momento da ação. A quantia seria de cerca de R$ 32 milhões. Houve uma audiência em outubro e a decisão foi protocolada nesta terça-feira (9). A SAF se manifestou em nota oficial.

Thiago Almada e o troféu da Libertadores do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Leia a nota oficial do Botafogo:

"O Botafogo, representado pelo escritório de advocacia Bichara e Motta Advogados, recebeu nesta terça-feira (09/12) a decisão arbitral proferida pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), que confirmou o entendimento da Fifa que o Clube deverá pagar a integralidade dos valores envolvidos na transferência do jogador Thiago Almada, junto ao Atlanta United, dos Estados Unidos.

Mantendo seu compromisso de transparência com seus torcedores, o Clube informa que continuará adotando todas as medidas legais cabíveis no caso.

Cabe destacar que John Textor, acionista majoritário da SAF Botafogo, apresentou propostas de financiamento aos demais sócios da Eagle Football Holdings para cobrir o pagamento de todas as pendências existentes do Botafogo junto à FIFA, bem como o orçamento para contratações de jogadores na janela de transferências de janeiro e para o restante da temporada de 2026. Textor possui recursos totalmente garantidos para esses itens e espera obter a cooperação e a aprovação desses orçamentos por parte de um conselho da Eagle amistoso e cooperativo."