A Copa Africana de Nações entrou definitivamente em sua fase decisiva. Com o encerramento das oitavas de final nesta terça-feira (6), o torneio definiu todas as seleções classificadas para as quartas e passou a desenhar, com mais nitidez, o caminho rumo ao título continental. Ao longo de quatro dias, oito confrontos movimentaram a competição, em uma fase marcada por confirmações de favoritos, eliminações dramáticas e decisões que só vieram nos minutos finais ou além dos 90 minutos.

A seguir, o Lance! relembra como foram os confrontos das oitavas de final e quem avançou mais um degrau rumo ao troféu mais importante do futebol africano.

Senegal passa por Sudão com facilidade, e Mali vence Tunísia nos pênaltis

No primeiro jogo das oitavas, o Senegal precisou lidar com um susto inicial diante do Sudão. Os Falcões de Jediane abriram o placar logo no começo e surpreenderam os favoritos, mas a reação dos Leões da Teranga foi rápida e contundente. Com protagonismo de Sadio Mané, que participou diretamente de dois gols, o Senegal virou ainda no primeiro tempo: Pape Gueye empatou após assistência do camisa 10, voltou a marcar com passe de Nicolas Jackson, e Mbaye fechou o placar em 3 a 1 após nova jogada de Mané, garantindo a classificação sem maiores dificuldades.

No segundo confronto do dia, Mali e Tunísia protagonizaram um dos jogos mais tensos da fase. O duelo foi duro, físico e truncado, com 11 cartões distribuídos, incluindo a expulsão de Woyo Coulibaly, do Mali, ainda no primeiro tempo. Mesmo com um a menos, os malineses resistiram à pressão tunisiana, que abriu o placar apenas aos 43 minutos do segundo tempo, com Chaouat. Nos acréscimos, um pênalti marcado para o Mali mudou o cenário, e Sinayoko converteu. Com o empate em 1 a 1, a vaga foi decidida nos pênaltis, onde o Mali levou a melhor e avançou de forma heroica.

Marrocos sofre para vencer Tanzânia, e Camarões elimina África do Sul

Anfitrião da competição, Marrocos voltou a sentir o peso de jogar diante de sua torcida, mas conseguiu confirmar o favoritismo contra a Tanzânia. Os Leões do Atlas dominaram amplamente as ações, controlaram a posse de bola – que chegou a 71% – e empurraram o adversário para o campo defensivo. A dificuldade para transformar o volume ofensivo em gols manteve o jogo aberto, mas Brahim Díaz marcou o único gol da partida e garantiu a vitória por 1 a 0, suficiente para assegurar a classificação às quartas de final.

Brahim Díaz comemora gol marcado por Marrocos contra Mali, na Copa Africana de Nações (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

No outro duelo do dia, África do Sul e Camarões fizeram um confronto equilibrado e intenso. A Bafana Bafana teve mais presença ofensiva em boa parte do jogo, mas os Leões Indomáveis foram mais eficientes nas chances que criaram. Camarões abriu dois gols de vantagem e administrou o resultado, mesmo após a África do Sul diminuir na reta final e colocar emoção nos últimos minutos. A vitória por 2 a 1 confirmou a seleção camaronesa na próxima fase.

Egito bate Benin na prorrogação, e Nigéria goleia Moçambique

Um dos principais favoritos ao título, o Egito encontrou mais dificuldades do que o esperado diante do Benin. Os Faraós saíram na frente com Attia, mas não conseguiram sustentar a vantagem e viram Dossou empatar para os Guepardos nos minutos finais do tempo normal, levando a decisão para a prorrogação. No tempo extra, a experiência pesou: Ibrahim e Salah marcaram, decretando a vitória por 3 a 1 e a classificação egípcia para as quartas.

Já a Nigéria não deu espaço para surpresas contra Moçambique. As Super Águias impuseram um ritmo forte desde o início e construíram uma goleada por 4 a 0, com grande atuação de Lookman e Osimhen. Os dois participaram diretamente dos gols, em jogadas que também tiveram Akor Adams como peça importante nas assistências. Apesar do placar elástico, o jogo teve momentos de tensão, com discussão em campo entre Osimhen e Lookman, posteriormente tratada como situação normal de jogo.

Argélia vence RD Congo no último minuto, e Costa do Marfim avança com autoridade

Argélia e República Democrática do Congo protagonizaram um confronto marcado pelo equilíbrio e pela cautela. O empate sem gols no tempo normal refletiu um duelo estratégico, com poucas concessões defensivas e muita disputa no meio-campo. A definição ficou para a prorrogação, quando, no último minuto, Boulbina acertou um chute decisivo e garantiu a vitória por 1 a 0 das Raposas do Deserto, que avançaram às quartas de final.

No último jogo das oitavas, a Costa do Marfim confirmou o favoritismo diante de Burkina Faso. Com domínio desde os primeiros minutos, os Elefantes impuseram seu ritmo contra um adversário mais fechado defensivamente. Ainda no primeiro tempo, Amad Diallo abriu o placar e, pouco depois, deu assistência para Diomande ampliar. No segundo tempo, Bazoumana Touré fechou o placar, assegurando o 3 a 0 para a classificação marfinense semsustos.

Quartas de final da Copa Africana de Nações: datas, horários e onde assistir

As quartas de final da Copa Africana de Nações começam nesta sexta-feira (9). No primeiro jogo do dia, Mali e Senegal se enfrentam às 13h, em um duelo que coloca frente a frente duas seleções que passaram por caminhos distintos nas oitavas. Mais tarde, às 16h, Camarões encara o anfitrião Marrocos, em confronto que promete estádio cheio e clima de decisão.

No sábado (10), a bola volta a rolar às 13h, quando a Argélia enfrenta a Nigéria, em um dos jogos mais aguardados da fase, reunindo duas potências do continente. Fechando as quartas de final, Egito e Costa do Marfim duelam às 16h, em confronto entre campeões continentais e históricos protagonistas da competição.

Todas as partidas das quartas de final terão transmissão ao vivo pela Band, na TV aberta, e pelo BandSports, na TV fechada.

