menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Copa Africana de Nações afunila: veja as seleções classificadas para as quartas de final

Quartas de final serão decididas na sexta (9) e sábado (10)

6e771dd9-b226-4729-869e-da978b8e27f6_IMG-20250103-WA0000-aspect-ratio-1024-1024
Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 06/01/2026
17:57
Jogadores de Marrocos e Mali disputam bola em duelo equilibrado na Copa Africana de Nações
imagem cameraJogadores de Marrocos e Mali disputam bola em duelo equilibrado na Copa Africana de Nações (Foto: Gabriel Bouys/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Copa Africana de Nações entrou definitivamente em sua fase decisiva. Com o encerramento das oitavas de final nesta terça-feira (6), o torneio definiu todas as seleções classificadas para as quartas e passou a desenhar, com mais nitidez, o caminho rumo ao título continental. Ao longo de quatro dias, oito confrontos movimentaram a competição, em uma fase marcada por confirmações de favoritos, eliminações dramáticas e decisões que só vieram nos minutos finais ou além dos 90 minutos.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A seguir, o Lance! relembra como foram os confrontos das oitavas de final e quem avançou mais um degrau rumo ao troféu mais importante do futebol africano.

continua após a publicidade

Senegal passa por Sudão com facilidade, e Mali vence Tunísia nos pênaltis

No primeiro jogo das oitavas, o Senegal precisou lidar com um susto inicial diante do Sudão. Os Falcões de Jediane abriram o placar logo no começo e surpreenderam os favoritos, mas a reação dos Leões da Teranga foi rápida e contundente. Com protagonismo de Sadio Mané, que participou diretamente de dois gols, o Senegal virou ainda no primeiro tempo: Pape Gueye empatou após assistência do camisa 10, voltou a marcar com passe de Nicolas Jackson, e Mbaye fechou o placar em 3 a 1 após nova jogada de Mané, garantindo a classificação sem maiores dificuldades.

No segundo confronto do dia, Mali e Tunísia protagonizaram um dos jogos mais tensos da fase. O duelo foi duro, físico e truncado, com 11 cartões distribuídos, incluindo a expulsão de Woyo Coulibaly, do Mali, ainda no primeiro tempo. Mesmo com um a menos, os malineses resistiram à pressão tunisiana, que abriu o placar apenas aos 43 minutos do segundo tempo, com Chaouat. Nos acréscimos, um pênalti marcado para o Mali mudou o cenário, e Sinayoko converteu. Com o empate em 1 a 1, a vaga foi decidida nos pênaltis, onde o Mali levou a melhor e avançou de forma heroica.

continua após a publicidade

Marrocos sofre para vencer Tanzânia, e Camarões elimina África do Sul

Anfitrião da competição, Marrocos voltou a sentir o peso de jogar diante de sua torcida, mas conseguiu confirmar o favoritismo contra a Tanzânia. Os Leões do Atlas dominaram amplamente as ações, controlaram a posse de bola – que chegou a 71% – e empurraram o adversário para o campo defensivo. A dificuldade para transformar o volume ofensivo em gols manteve o jogo aberto, mas Brahim Díaz marcou o único gol da partida e garantiu a vitória por 1 a 0, suficiente para assegurar a classificação às quartas de final.

Brahim Díaz comemora gol marcado por Marrocos contra Mali, na Copa Africana de Nações
Brahim Díaz comemora gol marcado por Marrocos contra Mali, na Copa Africana de Nações (Foto: Gabriel Bouys/AFP)

No outro duelo do dia, África do Sul e Camarões fizeram um confronto equilibrado e intenso. A Bafana Bafana teve mais presença ofensiva em boa parte do jogo, mas os Leões Indomáveis foram mais eficientes nas chances que criaram. Camarões abriu dois gols de vantagem e administrou o resultado, mesmo após a África do Sul diminuir na reta final e colocar emoção nos últimos minutos. A vitória por 2 a 1 confirmou a seleção camaronesa na próxima fase.

Egito bate Benin na prorrogação, e Nigéria goleia Moçambique

Um dos principais favoritos ao título, o Egito encontrou mais dificuldades do que o esperado diante do Benin. Os Faraós saíram na frente com Attia, mas não conseguiram sustentar a vantagem e viram Dossou empatar para os Guepardos nos minutos finais do tempo normal, levando a decisão para a prorrogação. No tempo extra, a experiência pesou: Ibrahim e Salah marcaram, decretando a vitória por 3 a 1 e a classificação egípcia para as quartas.

Já a Nigéria não deu espaço para surpresas contra Moçambique. As Super Águias impuseram um ritmo forte desde o início e construíram uma goleada por 4 a 0, com grande atuação de Lookman e Osimhen. Os dois participaram diretamente dos gols, em jogadas que também tiveram Akor Adams como peça importante nas assistências. Apesar do placar elástico, o jogo teve momentos de tensão, com discussão em campo entre Osimhen e Lookman, posteriormente tratada como situação normal de jogo.

Argélia vence RD Congo no último minuto, e Costa do Marfim avança com autoridade

Argélia e República Democrática do Congo protagonizaram um confronto marcado pelo equilíbrio e pela cautela. O empate sem gols no tempo normal refletiu um duelo estratégico, com poucas concessões defensivas e muita disputa no meio-campo. A definição ficou para a prorrogação, quando, no último minuto, Boulbina acertou um chute decisivo e garantiu a vitória por 1 a 0 das Raposas do Deserto, que avançaram às quartas de final.

No último jogo das oitavas, a Costa do Marfim confirmou o favoritismo diante de Burkina Faso. Com domínio desde os primeiros minutos, os Elefantes impuseram seu ritmo contra um adversário mais fechado defensivamente. Ainda no primeiro tempo, Amad Diallo abriu o placar e, pouco depois, deu assistência para Diomande ampliar. No segundo tempo, Bazoumana Touré fechou o placar, assegurando o 3 a 0 para a classificação marfinense semsustos.

Quartas de final da Copa Africana de Nações: datas, horários e onde assistir

As quartas de final da Copa Africana de Nações começam nesta sexta-feira (9). No primeiro jogo do dia, Mali e Senegal se enfrentam às 13h, em um duelo que coloca frente a frente duas seleções que passaram por caminhos distintos nas oitavas. Mais tarde, às 16h, Camarões encara o anfitrião Marrocos, em confronto que promete estádio cheio e clima de decisão.

No sábado (10), a bola volta a rolar às 13h, quando a Argélia enfrenta a Nigéria, em um dos jogos mais aguardados da fase, reunindo duas potências do continente. Fechando as quartas de final, Egito e Costa do Marfim duelam às 16h, em confronto entre campeões continentais e históricos protagonistas da competição.

Todas as partidas das quartas de final terão transmissão ao vivo pela Band, na TV aberta, e pelo BandSports, na TV fechada.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias