A adaptação a um novo clube nem sempre é fácil, mas Raphael Veiga parece ter caído nas graças da torcida mexicana após seu primeiro gol pelo América-MEX. O brasileiro abriu o placar na goleada do time por 4 a 0 sobre o Puebla, em confronto realizado na madrugada deste sábado (21).

continua após a publicidade

➡️Cicinho crava resultados de quartas do Paulistão e faz promessa: 'Venho fantasiado'

Raphael Veiga comemora seu primeiro gol pelo América do México, contra o Puebla (Foto: Manuel Velasquez/AFP)

Raphael Veiga foi titular pela primeira vez, após três partidas vindo do banco de reservas. A estreia foi bastante elogiada pelos torcedores nas redes sociais, que se empolgaram com a atuação do brasileiro. Confira os comentários com tradução abaixo:

Tradução sobre a partida de Raphael Veiga: Não quero criar falsas esperanças nem "vender ilusões", mas Raphael Veiga parece ser o tipo de jogador que, uma vez adaptado física e atleticamente ao América, pode dominar a Liga Mexicana.

continua após a publicidade

Tradução sobre a partida de Raphael Veiga: Boa finalização. Uma canhota bem calibrada. Boa distribuição de jogo. Tem passe curto e visão de jogo. Uma técnica invejável.

Tradução sobre a partida de Raphael Veiga: Primeira partida de Raphael Veiga como titular... e ele já marcou. A sensação é diferente quando a bola passa por ele.

continua após a publicidade

Tradução sobre a partida de Raphael Veiga: Que jogão! Fazia tempo que eu não os via tão entrosados, e nada me deixa mais feliz (além do placar elástico). Mas a estreia de Raphael Veiga como artilheiro me empolga demais. Vamos em frente.

Tradução sobre a partida de Raphael Veiga: O "mágico" deu seu primeiro grito! Que classe, Raphael! Raphael Veiga estreou hoje como titular pelo América e já marcou seu primeiro gol. Ele abriu o placar contra o Puebla, no estádio Cuauhtémoc. A magia do Brasil está aqui!

Veja como foi o gol de Raphael Veiga

O América-MEX venceu o Puebla por 4 a 0, fora de casa, em duelo válido pelo Liga Mexicana. O gol de Raphael Veiga foi aos 42 minutos do primeiro tempo e abriu a contagem para a goleada. Além dele, Isaías Violante, Victor Dávila e Raúl Zuñiga também balançaram as redes.

A partida ainda contou com boa atuação de outro brasileiro. Lima, ex-Fluminense, entrou no decorrer do confronto e deu uma assistência para encerrar a participação brasileira no jogo.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no América-MEX! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.