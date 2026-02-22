Zagueiro brasileiro avalia mudança no calendário japonês: 'Desafio'

O ano de 2026 marca uma alteração na estrutura do calendário do futebol no Japão. A partir do mês de agosto, o cronograma esportivo do país passará a adotar o modelo europeu, com as temporadas começando e terminando no meio do ano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Para evitar um período sem partidas oficiais até a implementação da nova estrutura, a J-League organizou um torneio de transição com formatos específicos. A divisão de elite disputa uma competição própria, enquanto as equipes da segunda (J-2) e da terceira (J-3) divisões foram unificadas e divididas em grupos formados por clubes do leste e do oeste do país. Pelo regulamento definido, apenas o primeiro colocado de cada chave avança para a fase semifinal.

continua após a publicidade

Início da campanha do Oita Trinita

Neste cenário de transição, o Oita Trinita apresentou um começo de campeonato com resultados positivos. No domingo, 22 de fevereiro, a equipe derrotou o Tottori pelo placar de 2 a 0.

Com este resultado, o clube alcançou a sua segunda vitória em dois jogos disputados. Esse desempenho posiciona o time na parte superior da tabela do lado Oeste B, com o registro de ainda não ter sofrido gols na competição.

continua após a publicidade

Desempenho e avaliações do zagueiro Pereira

No sistema defensivo do Oita Trinita, atua o zagueiro brasileiro Pereira, que está na instituição desde 2021. O atleta foi formado nas categorias de base do Figueirense, tem passagem pelo Atlético Goianiense e inicia a sua sexta temporada no país asiático. O jogador comentou sobre a formatação atípica do calendário e avaliou a postura do elenco diante do torneio.

— Essa é uma temporada um pouco diferente para todos nós, pois no meio do ano tudo vai mudar, vai se iniciar um novo modelo de temporada e um novo campeonato. Estamos encarando isso como um desafio, e de qualquer forma estamos disputando um campeonato, todo jogo tem sua importância — afirmou o zagueiro.

Pereira também abordou o desempenho da defesa nas rodadas iniciais e os resultados obtidos pela equipe.

— É muito importante começar com o pé direito, com duas vitórias seguidas, e sem sofrer gols, que para nós, do sistema defensivo, é valioso — explicou o atleta. Para concluir, o zagueiro relatou seu período de permanência no Japão e a projeção para o andamento do ano esportivo do clube.

— Estou aqui no Japão desde 2021 e já considero aqui a minha casa. É um país incrível, e é um privilégio estar aqui por mais uma temporada. Espero que esse ano seja de muitas conquistas e coisas boas para mim e para o Oita — finalizou.

Pereira em ação pelo Oita Trinita, do Japão (Foto: Divulgação/Oita Trinita)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

+ Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.