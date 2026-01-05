menu hamburguer
Ex-Botafogo, Davide Ancelotti dá opinião sobre Xabi Alonso no Real Madrid

Filho de Carlo Ancelotti rasgou elogios ao técnico que substituiu seu pai

05/01/2026
Davide Ancelotti quando era treinador do Botafogo
Davide Ancelotti quando era treinador do Botafogo (Foto: Vinicius Nunes/Agência F8/Gazeta Press)
Ex-técnico do Botafogo, Davide Ancelotti rasgou elogios a Xabi Alonso, que assumiu o cargo de treinador do Real Madrid após a saída de seu pai, Carlo Ancelotti. O jovem comandante passa férias em Madri, onde morou boa parte da vida e foi ao Bernabéu assistir à goleada por 5 a 1 sobre o Betis.

— Agora é hora de férias e de torcer pelo Real Madrid. Estou feliz por ter trazido sorte para eles. Xabi é um treinador fantástico e uma pessoa maravilhosa. Desejo a ele e ao Real Madrid tudo de bom — disse Davide Ancelotti ao programa "El Chiringuito" na saída do Estádio Bernabéu.

Davide Ancelotti falou sobre seus planos profissionais, com foco no trabalho que será desenvolvido com a Seleção Brasileira ao lado de seu pai. O auxiliar confirmou que o próximo objetivo da carreira é a preparação para a Copa do Mundo, integrando a comissão técnica.

— Vou dar uma mãozinha para o meu pai no Mundial — disse o ex-técnico do Botafogo.

Davide Ancelotti deixou o Botafogo no fim de 2025

Davide Ancelotti, técnico do Botafogo
Davide Ancelotti, ex-técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Davide Ancelotti foi desligado do comando da equipe principal do Botafogo após sair em defesa pela permanência do preparador físico Luca Guerra e entrar em divergências com a SAF. O treinador comandou o Glorioso em 33 jogos e conseguiu 56,6% de aproveitamento, com 15 vitórias, 11 empates e sete derrotas. Ele foi contratado depois da participação do clube no Mundial de Clubes da Fifa, no meio do ano.

A cúpula do futebol alvinegro entende que mudanças na preparação física eram necessárias. Internamente, a avaliação é de que o trabalho teria impactado diretamente no alto número de lesões musculares ao longo da temporada, além do desgaste físico acentuado do elenco na reta final do Campeonato Brasileiro.

