- O meu primeiro contato com o futebol europeu foi através do Estrela da Amadora, clube de Lisboa e da primeira divisão portuguesa. Eles assistiram um DVD com os melhores momentos e me convidaram para uma avaliação. Fiquei quase duas semanas. Mesmo sendo aprovado nessa avaliação tive que me mudar de Lisboa para Famalicão, onde tive a oportunidade de fazer uma avaliação no Moreirense, clube também da primeira divisão portuguesa. Tenho essa missão agora no Alcanenense e vou em busca de me profissionalizar em Portugal - finalizou.