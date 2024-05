Árbitro chora após apito final de partida pela Champions League; entenda

Daniele Orsato escuta reclamações dos jogadores do PSG. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 14:51 • Paris (FRA)

O final do jogo entre PSG e Borussia Dortmund, pela semifinal da Champions League, teve uma cena um tanto quanto curiosa no gramado do Parque dos Príncipes: após encerrar a partida com vitória dos alemães por 1 a 0, o árbitro italiano Daniele Orsato, de 48 anos, foi visto chorando no gramado.

O motivo é bem simples e não teve nada a ver com a eliminação do time da casa: o juiz planeja se aposentar após a Eurocopa deste ano e esteve em campo pela última vez por jogos de Champions League.

O árbitro não escondeu a emoção com o final da partida no Parque dos Príncipes. (Foto: Divulgação)

Orsato apitou 55 jogos de Champions League na carreira, incluindo a final da temporada 19/20, disputada entre PSG e Bayern de Munique, que terminou com triunfo por 1 a 0 e título dos Bávaros. Ele esteve em campo em jogos de semifinal em três das últimas quatro edições, e em 23/24, fez sete atuações pela competição continental.

O italiano começou a apitar em 2002 e planeja finalizar uma carreira que durou mais de duas décadas. Além do currículo extenso em jogos de Champions League, o juiz alcançou o ápice da carreira em 2022, quando arbitrou uma das semifinais da Copa do Mundo no Catar, disputada entre Argentina e Croácia. Em 2024, está na lista de árbitros da Eurocopa, disputada na Alemanha em junho.

Após a competição, os planos do árbitro indicam a aposentadoria. Até aqui, foram 602 jogos apitados, em sua grande maioria no futebol italiano, com médias de 4,7 cartões amarelos e um total de 153 expulsões.

Daniele Orsato em ação pelo último jogo de Champions da carreira. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)

