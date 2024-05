(Foto: Sascha Schuermann / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 10:53 • Leverkusen (ALE)

Segundo informações do jornal alemão 'BILD', Florian Wirtz, meia de 21 anos do Bayer Leverkusen, despertou interesse dos olheiros do Real Madrid e deve ser destino mais provável para o jogador em 2025, quando provavelmente deve deixar o clube.

Em busca de um substituto para Toni Kroos, cujo contrato expira neste verão, os Merengues desejam o craque da equipe comandada por Xabi Alonso e sensação da temporada, com 48 jogos de invencibilidade, para reforçar o meio-campo dos espanhóis.

O Real Madrid enviou um de seus principais olheiros, Felipe Martin, para assistir a todos os jogos de Florian Wirtz nas arquibancadas. Significando que os Blancos realmente pretendem trazer o jogador, já que o mesmo aconteceu com Jude Bellingham.

O alemão ainda tem contrato com o atual campeão da Bundesliga até 2027. Suas performances excepcionais na atual temporada de sucesso do Bayer Leverkusen, com 18 gols e 19 assistências em 45 jogos oficiais, fizeram o jogador chamar a atenção dos principais clubes internacionais.

O Bayern de Munique também é interessado no atleta. No entanto, após a Eurocopa em casa neste verão, Wirtz aparentemente pretende jogar mais uma temporada com o Leverkusen na Champions League. Nesta quinta-feira, os 'Onze da Fábrica' enfrentam a Roma, para o jogo de volta das semifinais da Europa League. A equipe alemã venceu fora de casa por 2 a 0 e precisa manter o resultado para ir à final.