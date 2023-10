Borussia Dortmund e Werder Bremen medem forças nesta sexta-feira (20), às 15h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, em partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Alemão. O duelo terá transmissão do Sportv e do OneFootball (streaming). Invicto, o time da casa ocupa a 4ª posição na tabela, com 17 pontos, e pode assumir a liderança com uma vitória. Por sua vez, os visitantes estão na 14ª colocação com seis pontos, dois acima da zona de rebaixamento.