Real Madrid aplica virada histórica no Bayern de Munique e está na final da Champions League; veja os gols

Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 18:04 • Madri (ESP)

Real Madrid e Bayern de Munique promoveram um dos grandes jogos da temporada 2023/24 com o segundo duelo da semifinal da Champions League. No Santiago Bernabéu, o time merengue venceu, de virada, os alemães por 2 a 1 (4 a 3 no agregado) e está na final da maior competição europeia. Joselu, duas vezes, foi o herói da partida, enquanto Alphonso Davies marcou para os bávaros.

Com este resultado, a decisão será entre Borussia Dortmund e Real Madrid, no dia 1º de junho, no Wembley, em Londres.

VITÓRIA HERÓICA!

Diante de qualquer adversário, o Real Madrid, jogando em casa, é superior, independente do momento. E não foi diferente. Com Vinícius Júnior, Rodrygo e Bellingham, o time espanhol incendiou a partida, e parou nas grandes defesas - podendo até ser consideradas 'milagres' - de Manuel Neuer.

No segundo tempo, aos 23', Alphonso Davies abriu o placar. O lateral-esquerdo invadiu a área, driblou o marcador e acertou uma bela finalização no canto esquerdo de Lunin.

Dois minutos depois, o Real Madrid encontrou o empate com Nacho Fernández, mas o árbitro sinalizou falta em Kimmich, na grande área.

Mas a história mudou. Aos 43', Manuel Neuer entrou em cena, desta vez, em um episódio diferente do normal. O goleiro falhou de forma grotesca na tentativa de defesa em finalização de Vinícius Júnior e, na sobra, Joselu deixou tudo igual.

Com a enorme pressão dos donos da casa, a vitória saiu do papel. Nos acréscimos, aos 46 minutos, Joselu, novamente, ampliou o placar, em assistência de Rüdiger. O lance foi revisado pelo VAR para análise de impedimento, mas validado em seguida.

EM BUSCA DA 15ª 'ORELHUDA'

Maior campeão da história da Champions League, o Real Madrid está em busca do 15º título. Por outro lado, o Borussia Dortmund corre atrás da segunda conquista.

