Quem é Joselu? Conheça o herói improvável que garantiu o Real Madrid na final da Champions 23/24

Escrito por Lance! • Publicada em 08/05/2024 - 18:30 • Madri (ESP)

O Real Madrid está garantido na final da Champions League 23/24 e o grande responsável pelo feito atende pelo nome de Joselu. Com dois gols, o atacante espanhol virou o jogo para os Blancos na reta final da partida contra o Bayern e assegurou a sobrevivência do time de forma heroica no Santiago Bernabéu. Agora, o Real Madrid vai para Wembley disputar a final da Champions League contra o Borussia Dortmund.

A carreira de Joselu

O herói do Real Madrid já vive a fase final da carreira: aos 34 anos, o atacante já rodou por Alemanha, Inglaterra e pela própria Espanha, porém, nunca teve grande destaque. Joselu nunca foi reconhecido por ser um atacante muito habilidoso e fazedor de gols, mas atualmente, é possível dizer que vive o auge da carreira: em 23/24, o centroavante se aproxima da temporada mais goleadora da carreira, com 17 bolas na rede.

Joselu viveu sua a maior noite da carreira no Santiago Bernabéu. (Photo by Thomas COEX / AFP)

Seu início de carreira foi na base do Celta de Vigo. Torcedor declarado do Real Madrid, ele passou pelo clube no início da carreira, mas sem brilho: sua melhor temporada foi no Real Madrid Castilla, equipe B dos Blancos, quando somou 40 gols em 72 partidas em duas temporadas.

A partir daí, o atacante girou por Hoffenhein, Frankfurt e Hannover na Alemanha, país onde o controavante também tem nacionalidade. Após marcar 29 gols em três temporadas na Bundesliga, Joselu rumou para a Inglaterra, onde atuou no Stoke City, e posteriormente, pelo Newcastle. Entre as passagens, o herói merengue foi emprestado ao Deportivo La Coruna. Nenhuma das passagens teve muito destaque.

Joselu saiu do Newcastle em baixa: foram apenas sete gols em duas temporadas pelos Magpies. Na temporada 19/20, o centroavante retornou à Espanha, desta vez, para atuar pelo Espanyol. No país basco, reencontrou o caminho dos gols e se transferiu para o Espanyol, que, curiosamente, é o atual dono do passe do atacante.

Joselu chegou à Seleção Espanhola. (Foto: AFP)

Após o camisa nove se destacar pela equipe de Barcelona, o Real Madrid entrou em contato na busca de um empréstimo. Era a oportunidade de ouro para o atacante: no auge da carreira, retornar aos clube de coração. Porém, com a sombra de Karim Benzema nos vestiários do Bernabéu, seria difícil cumprir totalmente com as expectativas.

Com a camisa merengue, Joselu tem 17 gols e três assistências em 46 jogos na temporada. Depois da atuação contra o Bayern, é possível dizer que Joselu já cumpriu com as esperanças depositadas com a chegada na capital espanhola.