O retorno de Marcelo Moreno aos gramados foi marcado por gols — e também por fortes declarações. Aos 38 anos, o atacante saiu da aposentadoria para decidir a vitória do Oriente Petrolero por 2 a 1 sobre o GV San José, neste domingo (12), pelo Campeonato Boliviano, e aproveitou o momento para criticar o técnico da seleção, Óscar Villegas.

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Após a partida, o experiente jogador não poupou palavras ao comentar sua ausência nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Autor dos dois gols da vitória, ele afirmou que sua atuação evidenciou o que faltou à Bolívia na repescagem.

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— Dedico meus dois gols a Óscar Villegas (técnico da Bolívia). Gols são o que dão a vitória, e era disso que precisávamos na repescagem. Eu me sacrifiquei para estar lá, e estou simplesmente dizendo que ele cometeu um erro. A culpa é toda dele. Tínhamos que estar na Copa do Mundo, os jogadores deram tudo de si. Temos que esperar para ver se ele será demitido ou não — disparou Moreno.

Maior artilheiro da história da seleção boliviana, com 31 gols em 108 partidas, Marcelo Moreno estava afastado dos gramados havia mais de dois anos antes de acertar com o Oriente Petrolero. A expectativa era retomar o ritmo e voltar a brigar por uma vaga na equipe nacional, mas o plano não se concretizou.

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Marcelo Moreno jogando pela Bolívia (Foto: AIZAR RALDES/ POOL/AFP)

Mesmo com dois gols marcados em jogos do torneio de verão, ambos em cobranças de pênalti, o atacante não foi convocado por Villegas, que já havia indicado anteriormente a necessidade de vê-lo em maior sequência de jogos antes de considerá-lo.

Bolívia fora da Copa de 2026

Sem o veterano, a Bolívia venceu o Suriname por 2 a 1, mas acabou derrotada pelo Iraque pelo mesmo placar na final da repescagem, resultado que confirmou a ausência da equipe na Copa do Mundo. A seleção não participa de um Mundial desde 1994.

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