Futebol Internacional

O que está em jogo para Arteta e Luis Enrique na final da Champions League

Arsenal e PSG decidem o título da Champions League no sábado (30)

Igor Reis
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 28/05/2026
16:30
Luis Enrique, do PSG, e Mikel Arteta, do Arsenal
Luis Enrique, do PSG, e Mikel Arteta, do Arsenal (Fotos: Franck Fife e Glyn Kirk/AFP)
A final da Champions League deste sábado (30) coloca frente a frente dois dos grandes treinadores do futebol europeu, mas que vivem momentos diferentes da carreira. De um lado, Luis Enrique tenta consolidar uma dinastia recente do PSG. Do outro, Mikel Arteta busca transformar a temporada do Arsenal na maior já vivida pelo clube londrino.

Mais experiente, Luis Enrique chega para mais uma decisão continental carregando um currículo pesado. Campeão da Champions League pelo Barcelona e novamente pelo PSG na última temporada, o espanhol pode alcançar um feito que não acontece desde o Real Madrid campeão em 2016, 2017 e 2018: conquistar o torneio por dois anos consecutivos.

Luis Enrique comanda PSG contra o Flamengo, no Mundial
Luis Enrique quer conquistar sua terceira Champions League (Foto: Karim Jaafar/AFP)

Além do bicampeonato seguido, a conquista também representaria a confirmação definitiva da hegemonia recente do PSG no futebol europeu. Depois de anos de investimentos, eliminações traumáticas e pressão constante, o clube francês finalmente encontrou estabilidade sob o comando do treinador espanhol.

Luis Enrique também carrega uma trajetória consolidada no futebol mundial. Antes do PSG, passou pelo Barcelona, comandou a seleção espanhola e ainda teve experiências por Roma e Celta de Vigo. Um técnico acostumado aos grandes palcos e que já sabe exatamente como lidar com a pressão de uma final de Champions.

Do outro lado está um treinador que vive uma história completamente diferente. Mikel Arteta começou sua trajetória definitiva como técnico justamente no Arsenal, em 2019, e, desde então, construiu uma relação de idolatria com o torcedor londrino.

Mikel Arteta aplaude elenco do Arsenal após vitória sobre o Burnley, na Premier League
Mikel Arteta conquistou sua primeira Premier League em 2026 (Foto: Peter Powell/AFP)

Após anos de reconstrução, o espanhol recolocou o Arsenal entre as maiores potências da Europa. Nesta temporada, o clube voltou a conquistar a Premier League após 22 anos de espera e agora pode atingir um patamar inédito: conquistar a primeira Champions League de sua história.

Para Arteta, o título significaria muito mais do que apenas vencer a principal competição do continente. Seria a confirmação da melhor temporada já realizada pelo Arsenal e o auge de um projeto iniciado há quase sete anos.

Contraste entre Arteta e Luis Enrique

A final também simboliza o contraste entre dois caminhos de treinador. De um lado, Luis Enrique, multicampeão e experiente, dono de passagens por gigantes do futebol europeu e pela seleção da Espanha. Do outro, Arteta, que iniciou sua carreira principal à beira do campo no próprio Arsenal e transformou o clube em uma potência novamente.

No sábado, mais do que uma taça estará em jogo. A decisão pode consolidar uma era no PSG ou eternizar Arteta de vez na história do Arsenal.

Arsenal e PSG disputam a final da Champions League no dia 30 de maio, em Budapeste
Arsenal e PSG disputam a final da Champions League no dia 30 de maio, em Budapeste (Foto: Franck Fife/AFP)

