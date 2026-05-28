O que está em jogo para Arteta e Luis Enrique na final da Champions League
Arsenal e PSG decidem o título da Champions League no sábado (30)
- Matéria
- Mais Notícias
A final da Champions League deste sábado (30) coloca frente a frente dois dos grandes treinadores do futebol europeu, mas que vivem momentos diferentes da carreira. De um lado, Luis Enrique tenta consolidar uma dinastia recente do PSG. Do outro, Mikel Arteta busca transformar a temporada do Arsenal na maior já vivida pelo clube londrino.
Relacionadas
- Futebol Internacional
De aprendiz de Guardiola a comandante campeão: a trajetória de Arteta no Arsenal
Futebol Internacional28/05/2026
- Futebol Internacional
Conheça Kvaratskhelia e Rice: heróis invisíveis de PSG e Arsenal, finalistas da Champions
Futebol Internacional27/05/2026
- Futebol Internacional
Bukayo Saka vira símbolo da reconstrução do Arsenal antes da final da Champions
Futebol Internacional27/05/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Mais experiente, Luis Enrique chega para mais uma decisão continental carregando um currículo pesado. Campeão da Champions League pelo Barcelona e novamente pelo PSG na última temporada, o espanhol pode alcançar um feito que não acontece desde o Real Madrid campeão em 2016, 2017 e 2018: conquistar o torneio por dois anos consecutivos.
Além do bicampeonato seguido, a conquista também representaria a confirmação definitiva da hegemonia recente do PSG no futebol europeu. Depois de anos de investimentos, eliminações traumáticas e pressão constante, o clube francês finalmente encontrou estabilidade sob o comando do treinador espanhol.
Luis Enrique também carrega uma trajetória consolidada no futebol mundial. Antes do PSG, passou pelo Barcelona, comandou a seleção espanhola e ainda teve experiências por Roma e Celta de Vigo. Um técnico acostumado aos grandes palcos e que já sabe exatamente como lidar com a pressão de uma final de Champions.
Do outro lado está um treinador que vive uma história completamente diferente. Mikel Arteta começou sua trajetória definitiva como técnico justamente no Arsenal, em 2019, e, desde então, construiu uma relação de idolatria com o torcedor londrino.
Após anos de reconstrução, o espanhol recolocou o Arsenal entre as maiores potências da Europa. Nesta temporada, o clube voltou a conquistar a Premier League após 22 anos de espera e agora pode atingir um patamar inédito: conquistar a primeira Champions League de sua história.
Para Arteta, o título significaria muito mais do que apenas vencer a principal competição do continente. Seria a confirmação da melhor temporada já realizada pelo Arsenal e o auge de um projeto iniciado há quase sete anos.
Contraste entre Arteta e Luis Enrique
A final também simboliza o contraste entre dois caminhos de treinador. De um lado, Luis Enrique, multicampeão e experiente, dono de passagens por gigantes do futebol europeu e pela seleção da Espanha. Do outro, Arteta, que iniciou sua carreira principal à beira do campo no próprio Arsenal e transformou o clube em uma potência novamente.
No sábado, mais do que uma taça estará em jogo. A decisão pode consolidar uma era no PSG ou eternizar Arteta de vez na história do Arsenal.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias