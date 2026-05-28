Craque do Real Madrid fica fora de convocação da Argentina

A Argentina, atual campeã do mundo, anunciou nesta quinta-feira (28) os nomes dos 26 convocados para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O técnico Lionel Scaloni trouxe algumas novidades, como a presença do meia Giovani Lo Celso, do Real Betis, que não atuou na edição de 2022 por lesões. O atacante Flaco López, do Palmeiras, também está na lista, enquanto uma ausência importante chamou atenção.

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Franco Mastantuono em ação pelo Real Madrid (Foto: Alberto Gardin/AFP)

O meia Franco Mastantuono, do Real Madrid, foi preterido pelo técnico Scaloni e ficou de fora do selecionado final. Embora tenha começado a temporada como uma das peças de confiança do técnico Xabi Alonso, que posteriormente foi demitido, jogador não vive uma boa fase no Real Madrid. O clube madrilenho não conseguiu conquistar títulos relevantes neste ano e viu o rival Barcelona se consagrar campeão da La Liga justamente em um confronto direto, quando foi derrotado por 2 a 0.

Mastantuono, com 18 anos, era cotado para estar na lista até a manhã desta quinta-feira (28) quando jornais locais da Argentina começaram a noticiar que o jogador não seria convocado. Com a lista oficial divulgada, a informação da ausência do meia ex-River Plate está confirmada.

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Confira a lista dos convocados da Argentina para a Copa do Mundo abaixo:

Goleiros

Emiliano "Dibu" Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marseille) e Juan Musso (Atlético de Madrid);

Defensores:

Leonardo Balerdi (Olympique de Marseille), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (River Plate), Lisandro Martínez (Manchester United), Cristian Romero (Tottenham), Nicolás Otamendi (Benfica), Facundo Medina (Olympique de Marseille) e Nahuel Molina (Atlético de Madrid);

Meias:

Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo De Paul (Inter de Miami), Valentín Barco (Strasbourg), Giovani Lo Celso (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Liverpool) e Enzo Fernández (Chelsea);

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Atacantes:

Lionel Messi (Inter Miami), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nico González (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como), Flaco López (Palmeiras) e Lautaro Martínez (Inter de Milão).

Confira o vídeo que a Federação Argentina divulgou para anunciar a lista:

O elenco da seleção da Argentina disputará dois amistosos antes do início da Copa do Mundo: o primeiro contra a seleção de Honduras, no dia 6 de junho, às 21h (Brasília) e o segundo contra a Islândia, no dia 9, com horário ainda à confirmar.

Os argentinos ocupam o grupo J na Copa do Mundo e enfrentam a Argélia, em Kansas, no dia 16 de junho, a Áustria, no dia 22 de junho, e a Jordânia, no dia 27 de junho, ambas as partidas no Texas.

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