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De aprendiz de Guardiola a comandante campeão: a trajetória de Arteta no Arsenal

Arsenal enfrenta o PSG na final da Champions League

Igor Reis
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
Dia 28/05/2026
15:08
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Técnico do Arsenal, Mikel Arteta observa treino do clube inglês
imagem cameraMikel Arteta assumiu o comando do time em 2019 (Foto: Carlos Jasso/AFP)
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Com a final da Champions League cada vez mais próxima, o nome de Mikel Arteta ganha ainda mais força em Londres. No próximo sábado (30), em Budapeste, o treinador terá a chance de coroar a trajetória construída no Arsenal com o título mais importante da Europa diante do PSG.

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A caminhada de Mikel Arteta até a final da Champions League mistura identificação, aprendizado e transformação. Depois de encerrar a carreira como jogador justamente no Arsenal, o espanhol iniciou os primeiros passos fora das quatro linhas ao lado de Pep Guardiola no Manchester City, clube em que trabalhou como auxiliar técnico entre 2016 e 2019.

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Arteta e Guardiola - Schalke x Manchester City
Arteta foi auxiliar de Guardiola no Manchester City (Foto: Odd Andersen / AFP)

Na época, Arteta era visto por muitos como um "aprendiz" do estilo de Guardiola. A influência do treinador catalão aparecia principalmente na saída de bola curta, no controle de posse e na pressão alta sem a bola. Ainda assim, ao assumir o Arsenal no fim de 2019, o espanhol começou a construir uma identidade própria ao longo das temporadas.

Nos primeiros anos, o trabalho passou por altos e baixos. O Arsenal alternou momentos de evolução com eliminações dolorosas e campanhas irregulares, enquanto Arteta apostava em uma reconstrução baseada em jovens talentos, fortalecimento coletivo e mudança de mentalidade dentro do clube.

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A conexão com os torcedores também ajudou no processo. Arteta conhecia o peso da camisa do Arsenal desde os tempos de jogador e sempre tratou o clube como um projeto de longo prazo. Aos poucos, a equipe voltou a disputar títulos, retomou espaço entre os gigantes ingleses e se tornou presença constante na Champions League.

O ápice chegou justamente na temporada 2025/26. Sob o comando do espanhol, o Arsenal conquistou a Premier League após 22 anos de espera, encerrando um dos maiores jejuns da história recente do clube. Além do título inglês, a equipe alcançou a final da Champions League, ficando a apenas um jogo de conquistar a sua primeira taça da competição.

Mais do que os títulos, Arteta conseguiu devolver ao Arsenal uma identidade competitiva. O time passou a unir intensidade, organização tática e um futebol ofensivo que colocou os Gunners novamente entre as principais equipes do mundo.

Os números de Arteta pelo Arsenal

Geral

  1. 352 jogos
  2. 213 vitórias
  3. 66 empates
  4. 73 derrotas
  5. 66,8% de aproveitamento
  6. 664 gols marcados
  7. 326 gols sofridos

Premier League

  1. 248 jogos
  2. 149 vitórias
  3. 48 empates
  4. 51 derrotas
  5. 66,5% de aproveitamento
  6. 467 gols marcados
  7. 241 gols sofridos

Champions League

  1. 38 jogos
  2. 25 vitórias
  3. 7 empates
  4. 6 derrotas
  5. 71,9% de aproveitamento
  6. 79 gols marcados
  7. 24 gols sofridos

Competições continentais (Champions League + Europa League)

  1. 62 jogos
  2. 40 vitórias
  3. 12 empates
  4. 10 derrotas
  5. 71% de aproveitamento
  6. 125 gols marcados
  7. 45 gols sofridos

Temporada 2025/26 (até a final)

  1. 62 jogos
  2. 44 vitórias
  3. 11 empates
  4. 7 derrotas
  5. 76,9% de aproveitamento
  6. 120 gols marcados
  7. 42 gols sofridos
Mikel Arteta - Arsenal
Arteta em treino do Arsenal (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Agora, Budapeste pode marcar o capítulo mais importante da história recente do Arsenal, e também da carreira de Arteta. A final da Champions League, contra o atual campeão, PSG, é a maior prova de fogo possível.

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