Com a final da Champions League cada vez mais próxima, o nome de Mikel Arteta ganha ainda mais força em Londres. No próximo sábado (30), em Budapeste, o treinador terá a chance de coroar a trajetória construída no Arsenal com o título mais importante da Europa diante do PSG.

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A caminhada de Mikel Arteta até a final da Champions League mistura identificação, aprendizado e transformação. Depois de encerrar a carreira como jogador justamente no Arsenal, o espanhol iniciou os primeiros passos fora das quatro linhas ao lado de Pep Guardiola no Manchester City, clube em que trabalhou como auxiliar técnico entre 2016 e 2019.

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Arteta foi auxiliar de Guardiola no Manchester City (Foto: Odd Andersen / AFP)

Na época, Arteta era visto por muitos como um "aprendiz" do estilo de Guardiola. A influência do treinador catalão aparecia principalmente na saída de bola curta, no controle de posse e na pressão alta sem a bola. Ainda assim, ao assumir o Arsenal no fim de 2019, o espanhol começou a construir uma identidade própria ao longo das temporadas.

Nos primeiros anos, o trabalho passou por altos e baixos. O Arsenal alternou momentos de evolução com eliminações dolorosas e campanhas irregulares, enquanto Arteta apostava em uma reconstrução baseada em jovens talentos, fortalecimento coletivo e mudança de mentalidade dentro do clube.

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A conexão com os torcedores também ajudou no processo. Arteta conhecia o peso da camisa do Arsenal desde os tempos de jogador e sempre tratou o clube como um projeto de longo prazo. Aos poucos, a equipe voltou a disputar títulos, retomou espaço entre os gigantes ingleses e se tornou presença constante na Champions League.

O ápice chegou justamente na temporada 2025/26. Sob o comando do espanhol, o Arsenal conquistou a Premier League após 22 anos de espera, encerrando um dos maiores jejuns da história recente do clube. Além do título inglês, a equipe alcançou a final da Champions League, ficando a apenas um jogo de conquistar a sua primeira taça da competição.

Mais do que os títulos, Arteta conseguiu devolver ao Arsenal uma identidade competitiva. O time passou a unir intensidade, organização tática e um futebol ofensivo que colocou os Gunners novamente entre as principais equipes do mundo.

Os números de Arteta pelo Arsenal

Geral

352 jogos 213 vitórias 66 empates 73 derrotas 66,8% de aproveitamento 664 gols marcados 326 gols sofridos

Premier League

248 jogos 149 vitórias 48 empates 51 derrotas 66,5% de aproveitamento 467 gols marcados 241 gols sofridos

Champions League

38 jogos 25 vitórias 7 empates 6 derrotas 71,9% de aproveitamento 79 gols marcados 24 gols sofridos

Competições continentais (Champions League + Europa League)

62 jogos 40 vitórias 12 empates 10 derrotas 71% de aproveitamento 125 gols marcados 45 gols sofridos

Temporada 2025/26 (até a final)

62 jogos 44 vitórias 11 empates 7 derrotas 76,9% de aproveitamento 120 gols marcados 42 gols sofridos

Arteta em treino do Arsenal (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Agora, Budapeste pode marcar o capítulo mais importante da história recente do Arsenal, e também da carreira de Arteta. A final da Champions League, contra o atual campeão, PSG, é a maior prova de fogo possível.

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