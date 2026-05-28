De aprendiz de Guardiola a comandante campeão: a trajetória de Arteta no Arsenal
Arsenal enfrenta o PSG na final da Champions League
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Com a final da Champions League cada vez mais próxima, o nome de Mikel Arteta ganha ainda mais força em Londres. No próximo sábado (30), em Budapeste, o treinador terá a chance de coroar a trajetória construída no Arsenal com o título mais importante da Europa diante do PSG.
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A caminhada de Mikel Arteta até a final da Champions League mistura identificação, aprendizado e transformação. Depois de encerrar a carreira como jogador justamente no Arsenal, o espanhol iniciou os primeiros passos fora das quatro linhas ao lado de Pep Guardiola no Manchester City, clube em que trabalhou como auxiliar técnico entre 2016 e 2019.
Na época, Arteta era visto por muitos como um "aprendiz" do estilo de Guardiola. A influência do treinador catalão aparecia principalmente na saída de bola curta, no controle de posse e na pressão alta sem a bola. Ainda assim, ao assumir o Arsenal no fim de 2019, o espanhol começou a construir uma identidade própria ao longo das temporadas.
Nos primeiros anos, o trabalho passou por altos e baixos. O Arsenal alternou momentos de evolução com eliminações dolorosas e campanhas irregulares, enquanto Arteta apostava em uma reconstrução baseada em jovens talentos, fortalecimento coletivo e mudança de mentalidade dentro do clube.
A conexão com os torcedores também ajudou no processo. Arteta conhecia o peso da camisa do Arsenal desde os tempos de jogador e sempre tratou o clube como um projeto de longo prazo. Aos poucos, a equipe voltou a disputar títulos, retomou espaço entre os gigantes ingleses e se tornou presença constante na Champions League.
O ápice chegou justamente na temporada 2025/26. Sob o comando do espanhol, o Arsenal conquistou a Premier League após 22 anos de espera, encerrando um dos maiores jejuns da história recente do clube. Além do título inglês, a equipe alcançou a final da Champions League, ficando a apenas um jogo de conquistar a sua primeira taça da competição.
Mais do que os títulos, Arteta conseguiu devolver ao Arsenal uma identidade competitiva. O time passou a unir intensidade, organização tática e um futebol ofensivo que colocou os Gunners novamente entre as principais equipes do mundo.
Os números de Arteta pelo Arsenal
Geral
- 352 jogos
- 213 vitórias
- 66 empates
- 73 derrotas
- 66,8% de aproveitamento
- 664 gols marcados
- 326 gols sofridos
Premier League
- 248 jogos
- 149 vitórias
- 48 empates
- 51 derrotas
- 66,5% de aproveitamento
- 467 gols marcados
- 241 gols sofridos
Champions League
- 38 jogos
- 25 vitórias
- 7 empates
- 6 derrotas
- 71,9% de aproveitamento
- 79 gols marcados
- 24 gols sofridos
Competições continentais (Champions League + Europa League)
- 62 jogos
- 40 vitórias
- 12 empates
- 10 derrotas
- 71% de aproveitamento
- 125 gols marcados
- 45 gols sofridos
Temporada 2025/26 (até a final)
- 62 jogos
- 44 vitórias
- 11 empates
- 7 derrotas
- 76,9% de aproveitamento
- 120 gols marcados
- 42 gols sofridos
Agora, Budapeste pode marcar o capítulo mais importante da história recente do Arsenal, e também da carreira de Arteta. A final da Champions League, contra o atual campeão, PSG, é a maior prova de fogo possível.
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