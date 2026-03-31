Copa do Mundo

Copa do Mundo: veja o grupo das seleções classificadas na repescagem

Confrontos decidem arranjo final da competição

Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 31/03/2026
12:42
Tonali comemora gol marcado pela Itália sobre a Irlanda do Norte
Tonali comemora gol marcado pela Itália sobre a Irlanda do Norte (Foto: Alberto Pizzoli/AFP)
A Copa do Mundo de 2026 está próxima de ter todos os seus participantes definidos, mas seis vagas ainda seguem abertas. Ao todo, 12 seleções disputam essas posições restantes, divididas entre a repescagem intercontinental e a repescagem europeia — e, diferente de outros ciclos, os caminhos já estão traçados: quem avançar já sabe em qual grupo irá cair.

Na repescagem intercontinental, dois confrontos decidem vagas diretas na fase de grupos. República Democrática do Congo e Jamaica disputam um lugar no Grupo K, enquanto Iraque e Bolívia brigam pela última vaga do Grupo I. Já na Europa, quatro decisões definem os últimos classificados do continente, com confrontos diretos que também já direcionam cada vencedor para um grupo específico da Copa.

➡️ Bósnia x Itália: duelo entre europeus terá clima de Libertadores; entenda

Grupos em aberto na Copa do Mundo

🟡 Grupo A
• México
• Coreia do Sul
• África do Sul
Dinamarca ou República Tcheca

🔵 Grupo B
• Canadá
• Catar
• Suíça
• Itália ou Bósnia-Herzegóvina

🟢 Grupo D
• Estados Unidos
• Austrália
• Paraguai
• Turquia ou Kosovo

🟣 Grupo F
• Holanda
• Japão
• Tunísia
• Suécia ou Polônia

🔴 Grupo I
• França
• Noruega
• Senegal
• Iraque ou Bolívia

🟠 Grupo K
• Colômbia
• Portugal
• Uzbequistão
• RD Congo ou Jamaica

Diante desse cenário, o Grupo F já ganha protagonismo como mais um dos "grupos da morte". Independente da classificação de Suécia ou Polônia, a disputa será acirrada durante o Mundial. Canadá, Catar e Suiça, no Grupo B, dificilmente não estão na torcida pela Bósnia para tentar fugir da Itália na Copa do Mundo.

Onde assistir

Repescagem Europeia - Copa 2026 (Final)

15h45 – Bósnia e Herzegovina x Itália – Sportv
15h45 – Suécia x Polônia – ESPN e Disney+
15h45 – Kosovo x Turquia – ESPN 3 e Disney+
15h45 – República Tcheca x Dinamarca – Disney+

Repescagem Mundial - Copa 2026 (Final)

18h – RD Congo x Jamaica – Sportv e CazéTV
0h* – Iraque x Bolívia – Sportv e CazéTV
**Jogo na madrugada de quarta-feira (1º)*

