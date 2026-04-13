Ex-Flamengo disputa final do MasterChef Celebridades Equador

Frickson Erazo, ex-zagueiro do Flamengo, garantiu vaga na final do MasterChef Celebridades Equador. A classificação coloca o ex-jogador entre os três finalistas do reality show. Ele disputará o prêmio com a criadora de conteúdo Andy Suzuki e a influenciadora Josh Paredes na quarta-feira (15).

continua após a publicidade

Ex-jogador não possui gols pelo Flamengo (Foto: Tiago Ferreira/Macaé Divulgação)

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Presença do jogador no programa

Erazo atuou no futebol brasileiro entre 2014 e 2018, defendendo clubes gigantes da Série A do Brasileirão: Flamengo, Grêmio, Atlético e Vasco. A participação do ex-atleta na competição culinária repercutiu nas redes sociais.

O perfil oficial do programa no Instagram destacou as qualidades do finalista:

- Da quadra para a cozinha... e agora pela glória. Frickson Erazo transformou sua disciplina, liderança e essência esmeraldina em pratos cheios de sabor - declarou a publicação.

continua após a publicidade

Erazo compartilhou expectativa para a decisão via redes sociais, afirmando que na data marcada para realização da final do programa, todo o país estará atento na vitória do ex-jogador.

História do Ex-Flamengo

Erazo chegou ao Flamengo em 2014, vindo do Barcelona de Guayaquil. A estreia pelo clube carioca foi marcada pela expulsão. Ele cometeu um pênalti na final do Campeonato Carioca daquele ano contra o Vasco. O zagueiro foi emprestado ao Grêmio, onde substituiu Pedro Geromel, e teve bom desempenho no clube gaúcho.

continua após a publicidade

➡️Jornal espanhol exalta atacante do Flamengo; confira

Em 2016, transferiu-se para o Atlético Mineiro. Viveu boas temporadas no clube em Minas Gerais. O Vasco foi a última equipe brasileira defendida por Erazo. Contratado em janeiro de 2018, marcou um gol válido pelo Campeonato Carioca. Deixou o clube em julho do mesmo ano. Erazo retornou ao Barcelona de Guayaquil em 2018. Construiu carreira de 15 anos no futebol profissional. Anunciou aposentadoria em 2021.

A participação de ex-jogadores em programas culinários ganhou destaque na América do Sul após Máxi López competir no MasterChef Argentina.

🎰Aposte no próximo jogo do seu time no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.