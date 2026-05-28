Allegri será o novo treinador do Napoli, diz jornalista

O Napoli já definiu o substituto de Antonio Conte para a próxima temporada. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Massimiliano Allegri será o novo treinador da equipe italiana, poucos dias após deixar o Milan e também logo depois da saída oficial de Conte do clube napolitano.

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Allegri chega ao Napoli com um extenso currículo no futebol italiano. O treinador ganhou notoriedade principalmente em sua passagem pela Juventus, onde conquistou cinco títulos consecutivos da Série A e se consolidou como um dos técnicos mais vencedores do país nos últimos anos.

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No trabalho mais recente, no Milan, Allegri terminou o Campeonato Italiano na quinta colocação, garantindo vaga para a Europa League. Apesar da classificação continental, o fim de temporada deixou um gosto amargo para os torcedores. Na última rodada da Série A, o Milan precisava apenas de uma vitória dentro de casa para assegurar vaga na Champions League, mas acabou sofrendo uma virada para o Cagliari por 2 a 1 diante da própria torcida. O clube anunciou sua demissão um dia após o resultado negativo.

Saída de Conte e chegada no Napoli

A chegada de Allegri acontece logo após a despedida de Antonio Conte do Napoli. O treinador deixou o clube ao fim da temporada, depois de encerrar o Campeonato Italiano na vice-liderança. Antes disso, Conte havia marcado seu nome na história recente da equipe ao conquistar o título da Série A de 2024/25.

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Após a última partida pelo Napoli, Conte falou sobre sua saída:

— Há um mês liguei para o presidente. Disse a ele que sentia que nosso projeto estava chegando ao fim. Tomei essa decisão porque falhei em uma coisa no Napoli: não consegui trazer união ao ambiente, e assim é difícil competir com os outros — declarou o treinador.

Agora, Allegri assume a missão de manter o Napoli entre os protagonistas do futebol italiano e recolocar a equipe na disputa pelos principais títulos da Europa.

Allegri durante seu período na Juventus (Foto: AFP)

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