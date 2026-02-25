menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Ex-jogador relata ameaças por defender Vini Jr na acusação de racismo

Atacante do Real Madrid é voz ativa contra o preconceito

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/02/2026
09:13
Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid sobre o Benfica, na Champions League
imagem cameraVini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid sobre o Benfica, na Champions League (Foto: Filipe Amorim/AFP)
O ex-jogador Weslry Sneijder relatou que recebeu ameaças após se posicionar a favor de Vini Jr diante das recentes acusações de racismo contra o atleta do Real Madrid. O novo caso envolvendo o brasileiro aconteceu durante a partida entre Benfica e Real Madrid, da última terça-feira (17), pela Champions League.

➡️ Ex-Seleção presta solidariedade a Vini Jr e faz alerta: 'Lado perigoso'

Durante um programa da televisão holandesa, Sneijder falou abertamente sobre as ameaças recebidas e detonou o argentino Gianluca Prestianni, acusado de ter sido racista com Vini Jr. Além disso, o astro da Seleção da Holanda também falou sobre as dificuldades dos bastidores no caso.

— Acho que recebi quatro ou cinco mil ameaças da Argentina nas minhas mensagens diretas porque dei minha opinião sobre o assunto. Sim, é verdade. Aqueles que me ameaçam também têm direito à sua opinião. Mas eu também tenho uma opinião baseada no que vejo — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

— Se você é colega desse cara, você realmente tem que aceitar as palavras dele como verdadeiras. E aí você está basicamente dizendo que Vinícius mentiu. E aí você simplesmente deixa pra lá. Ou não, né? Quer dizer, é muito difícil. Acho que esse é um problema real dentro do grupo — concluiu.

Relembre o caso envolvendo Vini Jr

O novo caso de racismo contra o camisa 7 do Real Madrid aconteceu na última terça-feira (17), durante a vitória do Real Madrid sobre o Benfica por 1 a 0, no Estádio da Luz, pela Champions League. Na ocasião, Vini Jr se envolveu em um atrito com o argentino Gianluca Prestianni.

Durante o bate-pouca entre os atletas, o brasileiro acusou o atacante do Benfica de ter proferido ofensas racistas. Além de Vini Jr, outros jogadores do Real Madrid, como Mbappé, também reagiram contra Prestianni.

O caso tomou proporções globais e a UEFA definiu, até o momento, como única punição afastar o jogador do confronto de volta do confronto da Champions League. A equipe espanhola volta a enfrentar a portuguesa nesta quarta-feira (25), às 17h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Árbitro aciona protocolo antirracismo após denúncia de Vini Jr no jogo entre Benfica e Real Madrid pela Champions
Árbitro aciona protocolo antirracismo após denúncia de Vini Jr no jogo entre Benfica e Real Madrid pela Champions (Foto: Filipe Amorim/AFP)

