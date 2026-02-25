O Real Madrid entra em campo nesta quarta-feira (25) para enfrentar o Benfica no Santiago Bernabéu pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League com uma missão clara: confirmar a vantagem construída em Lisboa e avançar às oitavas de final. E os números do supercomputador da Opta apontam um cenário extremamente favorável para os merengues.

De acordo com a plataforma de estatísticas, que simulou o confronto 10 mil vezes, o time de Álvaro Arbeloa tem larga probabilidade de vitória no confronto direto, enquanto o empate, que também classificaria os espanhóis, aparece com projeções relevantes nas simulações.

No placar agregado, a vantagem madridista é ainda mais expressiva. O Real Madrid tem amplas chances de garantir vaga na próxima fase, enquanto as Águias aparecem com possibilidades reduzidas de reverter o resultado da ida, quando os espanhóis venceram por 1 a 0 no Estádio da Luz, em meio a uma série de polêmicas.

O peso do Bernabéu e o retrospecto

A confiança do supercomputador no Real Madrid não é por acaso. O clube merengue tem um histórico avassalador quando vence a primeira partida fora de casa em competições europeias. Dos últimos confrontos eliminatórios em que os espanhóis saíram na frente no primeiro jogo, avançaram na grande maioria. A única exceção foi contra o Ajax, nas oitavas de final da temporada 2018-19, quando perderam em casa após vencerem fora.

O retrospecto contra adversários portugueses também joga a favor dos donos da casa. O Real Madrid venceu a maior parte dos últimos confrontos contra equipes de Portugal na Champions League, com média superior a dois gols por partida.

Vini Jr em ação no jogo do Real Madrid contra o Benfica pela Champions (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)

Do lado do Benfica, os números acendem um alerta. A equipe de José Mourinho, que estará suspenso e acompanhará o jogo das arquibancadas após expulsão no primeiro duelo, venceu apenas duas das últimas oito partidas contra times espanhóis na competição. Além disso, o técnico português acumula um longo jejum em fases eliminatórias, com nove jogos sem vitória em mata-matas de Champions – a pior sequência da história entre todos os treinadores.

Opta cita Mbappé como fator decisivo

Parte do favoritismo madridista passa pelos pés de Mbappé. O atacante francês vive uma temporada histórica na Champions League, com 13 gols em apenas sete jogos – uma média superior a 1,8 por partida, a maior da história da competição entre jogadores com pelo menos cinco partidas. Mbappé precisa de mais cinco gols para igualar o recorde de Cristiano Ronaldo em uma única edição.

Outro trunfo do Real Madrid é a solidez defensiva. O clube acumula mais de uma centena de jogos sem sofrer gols na história da Champions, ao lado do Bayern de Munique como as equipes com mais clean sheets na competição desde 1992. Thibaut Courtois, que defendeu a meta merengue no primeiro jogo, chegou a 33 jogos sem ser vazado e pode igualar Dida, ex-Milan, caso não sofra gols no Bernabéu.

Para o Benfica, a esperança passa por repetir o feito recente. No dia 28 de janeiro, as Águias golearam o Real Madrid por 4 a 2 no mesmo Estádio da Luz, com direito a gol de cabeça do goleiro Anatoliy Trubin nos acréscimos – um dos momentos mais marcantes da fase de liga. Repetir a façanha em Madri, no entanto, parece uma missão para heróis

Apesar da vantagem esmagadora apontada pelo supercomputador, o futebol já provou que números nem sempre refletem a realidade dentro das quatro linhas. O Real Madrid tem a seu favor a história, o elenco e o fator casa. O Benfica aposta na resiliência e na capacidade de surpreender sob pressão. A bola rola às 17h (de Brasília) e vale vaga nas oitavas de final da Champions League.

