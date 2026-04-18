Ex-Flamengo marca de pênalti e coloca o Pumas nas quartas de final do Mexicano; veja gol
Atacante ex-Flamengo soma dez participações em gols em 15 jogos na temporada
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A excelente fase do Pumas na atual temporada do futebol mexicano passa, indiscutivelmente, pelos pés do atacante Juninho. O ex-jogador do Flamengo voltou a ser decisivo na noite desta sexta-feira (17), ao marcar um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético San Luis, resultado que garantiu, de forma antecipada, a equipe nas quartas de final do Torneio Clausura.
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Desde que foi negociado pelo Flamengo ao clube mexicano em dezembro do ano passado, Juninho rapidamente se tornou uma peça fundamental no esquema tático da equipe. Com o gol anotado nesta sexta, ele alcançou a marca expressiva de dez participações diretas em gols em apenas 15 partidas disputadas, são sete gols marcados e três assistências.
O gol da vitória veio em um momento crucial: aos 41 minutos do primeiro tempo, o atacante assumiu a responsabilidade e converteu a cobrança de pênalti. Mesmo com o amplo domínio das ações e o controle da partida, o Pumas só conseguiu selar a vitória e ampliar o placar já nos minutos finais, com um gol do atacante Jordan Carrillo.
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Após a partida, Juninho celebrou a fase iluminada e a conquista da classificação, mas pediu cautela ao elenco para a reta final do torneio:
— Nosso momento é, realmente, muito bom. Dos últimos dez jogos, só perdemos um, sequência bem especial. Garantimos nosso primeiro objetivo, que era a classificação para as quartas de final, e vamos atrás dos próximos. Feliz demais pela fase que vivo e pelos gols que têm ajudado a equipe a se manter no topo. Mas temos que manter o foco, ainda não ganhamos nada — disse o jogador.
Com a vitória, o Pumas chega aos 30 pontos e se junta ao líder Chivas (31) como as duas únicas equipes já garantidas matematicamente na próxima fase do Clausura, faltando apenas duas rodadas para o fim da primeira etapa.
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O Pumas agora volta suas atenções para o próximo compromisso. Na terça-feira (21), a equipe recebe em casa o Juarez, atual 11º colocado e que ainda luta para encostar no G-8.
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