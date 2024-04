Di María celebra gol pelo Benfica (Foto: Patricia de Melo Moreira/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 14:29 • Lisboa (POR)

Ángel Di María foi especulado em clubes brasileiros como Flamengo e Inter nesta quinta-feira (4). O craque argentino, atualmente no Benfica, tem contrato até o meio do ano, e avalia possíveis propostas de renovação.

Apesar da possível saída, o desempenho do ponta-direita em Lisboa é positivo. Tendo retornado aos Encarnados em 2023, assinando contrato de um ano, Ángel vem tendo bons números e já chegou a erguer um troféu com a equipe portuguesa. Confira com o Lance! o desempenho do jogador na temporada.

O começo da jornada de Di María no Benfica foi avassalador. Primeiro, marcou na Supertaça de Portugal, em vitória sobre o Porto por 2 a 0, garantindo o título à sua equipe. Além disso, nos primeiros cinco jogos de Liga Portugal, anotou quatro gols e duas assistências.

Entretanto, uma leve queda de rendimento e problemas físicos levaram o argentino a vivenciar momentos ruins com o time comandado por Roger Schmidt. A queda na fase de grupos da Champions League e os fracassos nas copas nacionais acabaram levando a uma certa dúvida sobre a continuidade no rendimento do atleta.

No mata-mata da Europa League, Ángel voltou a provar seu valor, fazendo bons jogos. Primeiro, na fase de 16 avos, fez os dois gols de seu time na vitória sobre o Toulouse por 2 a 1 no agregado; já nas oitavas, marcou um gol e deu duas assistências em dois jogos contra o Rangers, novamente sendo decisivo para a classificação.

Ao todo, o "Fideo" tem 15 gols marcados e 12 assistências em 41 jogos realizados na temporada. O interesse de Flamengo e Inter em Di María, portanto, passa por seu desempenho positivo na temporada; o São Paulo também chegou a manifestar desejo de contar com o camisa 11 encarnado, mas deixou a corrida de lado.

