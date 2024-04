(Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 10:13 • Lisboa (POR)

Flamengo e Internacional teriam interesse na contratação de Ángel Di María, atualmente no Benfica, de Portugal, e campeão do mundo com a seleção da Argentina. O atacante de 36 anos tem contrato até junho de 2024 com os Encarnados. A informação é do jornalista português Pedro Sepúlveda.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Di María chegou ao Benfica para sua segunda passagem pelo clube em julho de 2023, com vínculo de apenas uma temporada. No entanto, ainda segundo Sepúlveda, o argentino já teria em mãos uma proposta de renovação com os portugueses. Além disso, apesar do suposto interesse de Flamengo e Internacional, o craque não demonstra o interesse de atuar no Brasil.

O meia-atacante tinha o desejo claro de voltar ao Rosario Central, clube da Argentina que o revelou. Contudo, a família do jogador teria sido alvo de ameaças vindas de narcoterroristas da região, o que fez Di María repensar a decisão de retornar ao seu país.

Antes de Flamengo e Internacional, em fevereiro deste ano, o São Paulo analisou o nome do argentino como substituto de James Rodríguez - à época afastado do elenco -, segundo publicação inicial da Jovem Pan. Todavia, o Tricolor Paulista descarta a contratação de Di María neste momento, segundo apuração do Lance!.

Ángel Di Maria, suposto alvo de Flamengo e Internacional, em ação pela Argentina na última Data Fifa (Foto: Frederic J. Brown/AFP)

Aos 36 anos, Di María soma 15 gols e 12 assistências em 41 partidas pelo Benfica na temporada. Considerando partidas pela seleção da Argentina, são mais seis aparições, com um golaço de falta e dois passes para os companheiros balançarem as redes.