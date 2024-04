VÍDEO: Messi para carro na rua para atender fãs em Miami

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 12:19 • Miami (EUA)

Nesta quinta-feira (4), Lionel Messi foi abordado por fãs nas ruas de Miami. O craque argentino estava com sua esposa, Antonella Roccuzzo, que dirigia o carro do casal quando aficionados do atleta os pararam para pedir fotos com o atual campeão do mundo. Assista ao vídeo acima!

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte