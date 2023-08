O primeiro tempo foi todo do Porto. No entanto, apesar do domínio nos 45 minutos iniciais, os Dragões não foram eficientes. Após o intervalo, o Benfica deu o troco e atropelou o rival, marcando dois gols aos 16 e aos 23 minutos. Di María abriu o placar ao receber pela direita e finalizar colocado de canhota. Musa dobrou a vantagem em nova jogada pelo lado direito, batendo na saída do goleiro.