Vini Jr celebra gol pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/04/2024 - 10:51 • Madri (ESP)

Vini Jr, craque do Real Madrid, já agita os movimentos para o mercado do verão europeu. Segundo os jornais espanhóis "Sport" e "El Debate", o brasileiro é alvo de três gigantes do Velho Continente: Liverpool, Paris Saint-Germain e Chelsea.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O trio já prepara ofertas que podem chegar a 200 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão na cotação atual), valor que corresponde à multa do atacante. Caso uma transação se concretize, Vini se tornaria o segundo jogador mais caro da história, ficando apenas atrás de Neymar, que saiu do Barcelona para o próprio PSG por 222 milhões de euros em 2017.

A possível chegada de Kylian Mbappé já preocupa alguns torcedores devido à forma como Carlo Ancelotti escalaria a equipe do Real Madrid, já que tanto o francês quanto Vini Jr atuam pelo setor esquerdo do campo. Recentemente, em entrevista, Rodrygo também afirmou ter preferência pelo flanco canhoto, o que pode aumentar ainda mais a 'dor de cabeça' do comandante.

Outro catalisador de uma saída do camisa 7 para outro país está ligado ao racismo. Vini tem sido constante alvo de ofensas e injúrias raciais em diversos campos da Espanha. Em coletiva pela Seleção Brasileira, antecedendo amistoso contra a Espanha, o brasileiro chegou a afirmar que considerou uma saída, mas quer se manter em Madri para seguir lutando contra este tipo de incidente.

Apesar dos fatores, o Real busca proteger Vinícius de uma saída, e está tranquilo quanto a valores. O contrato atual do jogador tem duração até o fim do primeiro semestre de 2027, e já há indícios de uma extensão por dois anos, com direito a aumento salarial, atingindo o patamar que Mbappé deve ocupar a partir de julho.

Vinícius celebra gol pelo Real Madrid (Foto: Florencia Tan Jun/AFP)