Espanhóis repercutem fala machista de jogador do Bragantino: 'Para esquecer'

O zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, protagonizou uma cena de machismo após a eliminação de sua equipe no Campeonato Paulista contra o São Paulo. Em entrevista ainda no gramado, o jogador de 24 anos criticou a arbitragem de Daiane Muniz e colocou em xeque a capacidade de uma mulher apitar uma partida de grande porte. A declaração repercutiu negativamente no Brasil e ganhou destaque na imprensa esportiva da Espanha.

O jornal espanhol "Diario AS" publicou uma reportagem sobre o caso com o título: "Escândalo no Brasil". No texto, o veículo destacou a fala do atleta e a repercussão imediata que teve nas redes sociais e nos meios de comunicação brasileiros.

– O futebol brasileiro viveu um episódio para esquecer. O jogador profissional Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, criticou duramente a árbitra Daiane Muniz após a eliminação da equipe nos playoffs contra o São Paulo. Seus comentários viralizaram minutos depois de serem feitos no gramado – publicou o AS.

Gustavo Marques tem falar com teor machista após jogo entre RB Bragantino e São Paulo

Gustavo Marques, jogador do Red Bull Bragantino, deu uma declaração machista após a eliminação para o São Paulo pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Derrotado por 2 a 1 em casa, o atleta criticou a arbitragem de Daiane Muniz.

– Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras e Corinthians. E eles (Federação Paulista) colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez. Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe – disse o jogador.

Gustavo Marques em ação pelo RB Bragantino (Foto: Joisel Amaral/Agif/Gazeta Press)

A declaração com teor machista foi feita durante a entrevista pós-jogo. O atleta foi autor do único gol do Bragantino, que se despediu da competição.

Após a repercussão negativa, Gustavo foi até a zona mista do estádio Cícero de Souza Marques para se desculpar. Ele afirmou que conversou com Daiane Muniz e com a assistente, e que ambas aceitaram o pedido de perdão.

– Fui ao vestiário pedir perdão para ela e para a assistente também. Estou aqui mais uma vez para pedir desculpas a todas as mulheres. Quero que me perdoem pela minha fala. Estou mal, estou triste. Minha esposa já me chamou atenção, minha mãe também. Estou aqui para assumir meu erro. Sou ser humano, todo mundo erra, mas isso não justifica o que eu disse – declarou.

O jogador ainda revelou o teor da conversa com a árbitra: "Ela disse apenas para eu tomar cuidado com as palavras, porque nem todas as mulheres reagiriam da mesma forma. Entendeu que eu estava nervoso e triste, mas me alertou para ter mais responsabilidade".

O Red Bull Bragantino também se manifestou oficialmente. Em nota, o clube reiterou desculpas a Daiane Muniz e a todas as mulheres, condenou os comentários sexistas do atleta e informou que analisará a sanção a ser aplicada ao jogador nos próximos dias.

