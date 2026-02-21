Gustavo Marques, do Bragantino, se manifesta após declaração contra árbitra

Gustavo Marques, jogador do Red Bull Bragantino, se manifestou após declaração machista contra a árbitra Daiane Muniz, depois da eliminação nas quartas de final do Campeonato Paulista. O Tricolor venceu o Bragantino por 2 a 1.

O atleta, em entrevista pós-jogo, disse que "não dava para uma mulher apitar um jogo daquele". Após a entrevista, Gustavo foi até a zona mista do estádio Cícero de Souza Marques para se desculpar.

- Fui ao vestiário pedir perdão para ela e para a assistente também. Estou aqui mais uma vez para pedir desculpas a todas as mulheres. Aqui também há várias mulheres e quero que me perdoem pela minha fala. Estou mal, estou triste. Minha esposa já me chamou atenção, minha mãe também. Estou aqui para assumir meu erro. Sou ser humano, todo mundo erra, mas isso não justifica o que eu disse. Sobre a arbitragem, independentemente de quem apite, homem ou mulher, faz parte do futebol. O que eu falei não condiz com quem eu sou. Sou uma pessoa honesta e quero reforçar meu pedido de desculpas. Já conversei com ela e pedi perdão pessoalmente. Precisamos respeitar o trabalho deles, assim como nós também estamos trabalhando - disse o jogador do Bragantino.

- No momento do nervosismo, da chateação e da tristeza pela eliminação, acabei falando algo que não representa meu pensamento. Estávamos muito empenhados pelo título. Por isso, peço novamente desculpas a todas as mulheres. Ela aceitou meu pedido de perdão. Tivemos uma conversa tranquila. Ela disse apenas para eu tomar cuidado com as palavras, porque nem todas as mulheres reagiriam da mesma forma. Entendeu que eu estava nervoso e triste, mas me alertou para ter mais responsabilidade - completou.

(Foto: Joisel Amaral/Agif/Gazeta Press)

Federação Paulista se manifesta

Nas redes sociais, a Federação Paulista se manifestou contra a declaração de Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino. Leia, abaixo, a nota na íntegra:

"É com profunda indignação e revolta que a Federação Paulista de Futebol recebeu a entrevista do atleta Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, após a partida contra o São Paulo, neste sábado (21), pelo Paulistão Casas Bahia.

Uma declaração em relação à árbitra Daiane Muniz que reflete uma visão primitiva, machista, preconceituosa e misógina, incompatível com os valores que regem a sociedade e o futebol. É absolutamente estarrecedor que um atleta, em qualquer circunstância, questione a capacidade de um árbitro com base em seu gênero.

A FPF tem orgulho de contar em seu quadro com 36 árbitras e assistentes e continua trabalhando ativamente para que este número cresça.

Daiane Muniz é uma árbitra FPF/CBF/FIFA da mais alta qualidade técnica, correta e de caráter. A FPF reforça todo apoio a Daiane e a todas as mulheres que atuam ou desejam atuar em qualquer área do futebol. Nosso trabalho diário é para garantir que o futebol seja um ambiente seguro e justo para todas as mulheres.

Por fim, a FPF encaminhará tais declarações à Justiça Desportiva, para que esta tome todas as providências cabíveis."

Entenda a polêmica

Gustavo Marques, jogador do Red Bull Bragantino, deu uma declaração machista após a eliminação para o São Paulo pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Derrotado por 2 a 1 em casa, o atleta criticou a arbitragem de Daiane Muniz.

- Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras e Corinthians. E eles (Federação Paulista) colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez. (...) Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe - disse o jogador.

