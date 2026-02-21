Gustavo Marques, jogador do Red Bull Bragantino, deu uma declaração machista após a eliminação para o São Paulo pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Derrotado por 2 a 1 em casa, o atleta criticou a arbitragem de Daiane Muniz.

continua após a publicidade

- Não adianta a gente jogar contra São Paulo, Palmeiras e Corinthians. E eles (Federação Paulista) colocar uma mulher para apitar um jogo desse tamanho. Eu acho que ela não foi honesta pelo que ela fez. (...) Todo respeito às mulheres do mundo, eu sou casado, eu tenho minha mãe - disse o jogador.

+ Aposte nos jogos do São Paulo no Brasileirão e no Paulistão

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O Lance! apurou que o jogador saiu do vestiário e foi se desculpar com a árbitra. O atleta ainda deve se manifestar publicamente.

Gustavo Marques em entrevista pós-jogo (Foto: Reprodução)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A declaração com teor machista foi feita durante a entrevista pós-jogo. O atleta foi autor do único gol do Bragantino, que se despediu da competição.

continua após a publicidade

Federação Paulista se manifesta

Nas redes sociais, a Federação Paulista se manifestou contra a declaração de Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino. Leia, abaixo, a nota na íntegra:



"É com profunda indignação e revolta que a Federação Paulista de Futebol recebeu a entrevista do atleta Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, após a partida contra o São Paulo, neste sábado (21), pelo Paulistão Casas Bahia.

continua após a publicidade

Uma declaração em relação à árbitra Daiane Muniz que reflete uma visão primitiva, machista, preconceituosa e misógina, incompatível com os valores que regem a sociedade e o futebol. É absolutamente estarrecedor que um atleta, em qualquer circunstância, questione a capacidade de um árbitro com base em seu gênero.

A FPF tem orgulho de contar em seu quadro com 36 árbitras e assistentes e continua trabalhando ativamente para que este número cresça.

Daiane Muniz é uma árbitra FPF/CBF/FIFA da mais alta qualidade técnica, correta e de caráter. A FPF reforça todo apoio a Daiane e a todas as mulheres que atuam ou desejam atuar em qualquer área do futebol. Nosso trabalho diário é para garantir que o futebol seja um ambiente seguro e justo para todas as mulheres.

Por fim, a FPF encaminhará tais declarações à Justiça Desportiva, para que esta tome todas as providências cabíveis."

Bragantino x São Paulo: como foi o jogo?

A partida começou com o Red Bull Bragantino tomando a iniciativa. Nos primeiros minutos, a equipe pressionou alto e finalizou com mais perigo. Ao mesmo tempo, o time do interior paulista deixava espaços para os contra-ataques do São Paulo, que conseguia avançar, mas falhava na precisão das conclusões.

O confronto seguiu equilibrado, reflexo do nível técnico apresentado pelas duas equipes. Aos 24 minutos, o jogo ganhou em tensão. Lucas Ramon caiu na área e os jogadores do São Paulo reclamaram de pênalti. A árbitra Daiane Muniz mandou a partida seguir, decisão que virou grito de ofensa por parte da torcida tricolor presente em Bragança Paulista. E falando em torcida, os são paulinos também chamavam atenção, com uma grande festa no setor visitante do Cícero de Souza Marques.

Quando a partida dava sinais de queda de ritmo e pouca criatividade, encaminhando para o intervalo, o São Paulo apareceu. Aos 40 minutos, Bobadilla acelerou de trás, invadiu a área sozinho e finalizou de pé direit no fundo da rede, abrindo o placar.

O retorno do intervalo manteve a intensidade da reta final do primeiro tempo. Em apenas seis minutos, o São Paulo marcou o segundo gol.

Desta vez, o protagonista foi Lucas Moura. Em jogada ensaiada, Danielzinho acionou Luciano, que ajeitou para Lucas finalizar com precisão e balançar as redes. O lance passou por revisão do VAR, mas foi validado pela arbitragem.

O Tricolor começou a abaixar o nível de jogo e neste contexto o Bragantino encontrou sua oportunidade. Aos 27 minutos, o Bragantino reagiu na bola parada. Gustavinho cobrou escanteio com precisão e o zagueiro Gustavo Marques subiu firme para cabecear no chão, sem chances de defesa para Rafael, diminuindo o placar e recolocando o time da casa na partida.

Hernán Crespo fechou o time. A estratégia foi tirar Luciano e por Ferraresi no lugar, deixando a equipe mais defensiva. Nos acréscimos do segundo tempo, o Tricolor ainda ligou com a expulsão de Alan Franco, pela falta em Fernando. O argentino levou o segundo amarelo e deixou o gramado.

Mesmo assim, o São Paulo conseguiu segurar o resultado, a equipe garantiu sua vaga na semifinal da competição, enquanto o Bragantino se despediu do estadual.