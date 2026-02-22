Carpini confirma a chegada de dois atacantes no Fortaleza

O técnico Thiago Carpini, do Fortaleza, falou sobre a chegada de dois atacantes no elenco tricolor. A declaração foi feita após a vitória por 2 a 0 sobre o Ferroviário, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

— Muita coisa boa acontecendo, boas possibilidades, boas oportunidades para a gente ter mais repertório. Um pouco mais de variação dentro do elenco. Paulo Baya e Welliton [do Primavera-SP] são jogadores que dão repertório ofensivo - disse Carpini.

— Hoje nós conseguimos mudar o sistema por ter todos os jogadores na posição. É uma coisa que a gente vem sofrendo desde o início e agora vai ter mais a minha cara. Opções de velocidade, que é o Paulo Baya. O Welliton tem velocidade e capacidade de virar meia. Muita coisa que a gente vai ajustar dentro do comportamento coletivo - acrescentou o técnico.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nas partidas do Fortaleza no Campeonato Cearense!*

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O atacante Paulo Baya atuou pelo Ceará no segundo semestre de 2025 (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

Paulo Baya jogou no Ceará durante o segundo semestre de 2025, quando foi emprestado pelo Primavera. O ponta realizou 15 partidas com a camisa alvinegra, sem gols ou assistências.

continua após a publicidade

➡️ Fortaleza volta a vencer o Ferroviário e vai à final do Cearense

Próximo jogo do Fortaleza

O Fortaleza voltará a campo no próximo fim de semana, valendo pelo jogo de ida da final do Campeonato Cearense. O adversário será o classificado de Ceará x Floresta, que duelam neste domingo (22).

No confronto de ida, o Alvinegro venceu por 3 a 0. Maior vencedor do torneio, o Ceará busca o tricampeonato consecutivo no Estadual.