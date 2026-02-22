Vasco aposta em clássico contra o Fluminense para retomar confiança da torcida

O Vasco enfrenta o Fluminense neste domingo (22), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos, pela primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca. O clássico surge como oportunidade para o Cruz-Maltino tentar recuperar a confiança da torcida em meio a um início de temporada marcado por oscilações e resultados frustrantes, especialmente diante de equipes da Série A.

Em 2026, o Vasco disputou dez partidas, cinco delas contra times da elite nacional, e venceu apenas uma — diante do time reserva do Botafogo. O retrospecto inclui derrotas para Flamengo (1 a 0), Mirassol (2 a 1) e Bahia (1 a 0), além do empate por 1 a 1 com a Chapecoense, no Brasileiro. Na competição nacional, o Gigante da Colina ainda não venceu. O empate em São Januário contra a equipe catarinense teve sabor amargo: o time finalizou 30 vezes, mas sofreu o gol de igualdade no fim.

Apesar da pressão externa, Fernando Diniz segue respaldado pela diretoria, que entende que o treinador precisa de tempo para encaixar os reforços e reorganizar a equipe após perdas importantes como Rayan, Vegetti e, mais recentemente, Philippe Coutinho. Internamente, a avaliação é de que o processo demanda ajustes e continuidade de trabalho.

Escalação do Vasco modificada para o clássico

Para o duelo contra o Fluminense, Diniz deve promover mudanças forçadas e estratégicas. Sem Coutinho, que rescindiu contrato, e Thiago Mendes, lesionado no joelho, o treinador reorganiza principalmente o meio-campo. Tchê Tchê deve assumir a vaga no setor, enquanto no ataque há dúvida entre a entrada de Johan Rojas ou a centralização de Nuno Moreira, com Marino Hinestroza aberto pela ponta.

Fernando Diniz conversa com Nuno Moreira durante treino do Vasco (Foto: Matheus Lima / Vasco)

Na defesa, Paulo Henrique tende a reassumir a lateral direita, com Lucas Piton ou Puma Rodríguez na esquerda. A zaga deve ser mantida com Cuesta e Robert Renan à frente de Léo Jardim.

Assim, a provável escalação é: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Puma); Barros, Tchê Tchê e Rojas (Marino); Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

O clássico diante do Fluminense pode representar mais do que um passo rumo à final do Estadual: é a chance de o Vasco dar uma resposta em campo e reconectar elenco e torcida neste início de temporada.

