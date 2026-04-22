Chelsea demite treinador após sete derrotas nos últimos oito jogos
Técnico comandou 23 jogos à frente do clube inglês
- Matéria
- Mais Notícias
O Chelsea demitiu o treinador Liam Rosenior após sete derrotas nos últimos oito jogos no comando do clube inglês, nesta quarta-feira (22). Com isso, Calum McFarlane assume os Blues de forma interina até o fim da temporada.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
- Em nome de todos no Chelsea, gostaríamos de deixar registrado nosso agradecimento a Liam e sua equipe por todos os esforços realizados durante o período em que estiveram no clube. Desde sua nomeação no meio da temporada, Liam sempre se comportou com a maior integridade e profissionalismo. Esta não foi uma decisão tomada de ânimo leve pelo clube, contudo, os resultados e atuações recentes ficaram aquém dos padrões necessários, havendo ainda muito em jogo nesta temporada. Todos no Chelsea FC desejam a Liam muito sucesso no futuro.
Contratado em janeiro, Liam Rosenior fez apenas 23 jogos no comando do Chelsea e não resistiu no cargo por uma sequência de resultados negativos. Além da eliminação na Champions League, os Blues perderam posições na Premier League e correm risco de ficar fora de competições europeias na próxima temporada.
Atualmente, o Chelsea ocupa a 7ª colocação do Campeonato Inglês com 48 pontos, mas podem ser ultrapassados por Brentford e Bournemouth. No fim de semana, os Blues encaram o Leeds pela semifinal da Copa da Inglaterra em busca de uma vaga na grande decisão do torneio de futebol mais antigo do mundo.
Liam Rosenior encerra sua passagem pelo Chelsea com apenas 50,7% de aproveitamento após substituir Enzo Maresca, que conquistou o Mundial de Clubes em julho de 2025. A derrota por 3 a 0 para o Brighton na terça-feira (21) foi a gota d'água para o treinador inglês.
Chelsea inicia processo em busca de novo técnico
Na mesma nota em que anunciou a demissão de Liam Rosenior, o Chelsea afirmou iniciar uma busca por um novo treinador. O clube tem como objetivo a contratação de um nome que vá permanecer à frente do clube no longo prazo.
Neste momento, Calum McFarlane tem a missão de avançar com o Chelsea à final da Copa da Inglaterra em busca de um título e se classificar para uma competição europeia na próxima temporada. Uma vaga na Champions League está cada vez mais distante de acontecer.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias