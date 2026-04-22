Chelsea demite treinador após sete derrotas nos últimos oito jogos

O Chelsea demitiu o treinador Liam Rosenior após sete derrotas nos últimos oito jogos no comando do clube inglês, nesta quarta-feira (22). Com isso, Calum McFarlane assume os Blues de forma interina até o fim da temporada.

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- Em nome de todos no Chelsea, gostaríamos de deixar registrado nosso agradecimento a Liam e sua equipe por todos os esforços realizados durante o período em que estiveram no clube. Desde sua nomeação no meio da temporada, Liam sempre se comportou com a maior integridade e profissionalismo. Esta não foi uma decisão tomada de ânimo leve pelo clube, contudo, os resultados e atuações recentes ficaram aquém dos padrões necessários, havendo ainda muito em jogo nesta temporada. Todos no Chelsea FC desejam a Liam muito sucesso no futuro.

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Contratado em janeiro, Liam Rosenior fez apenas 23 jogos no comando do Chelsea e não resistiu no cargo por uma sequência de resultados negativos. Além da eliminação na Champions League, os Blues perderam posições na Premier League e correm risco de ficar fora de competições europeias na próxima temporada.

Atualmente, o Chelsea ocupa a 7ª colocação do Campeonato Inglês com 48 pontos, mas podem ser ultrapassados por Brentford e Bournemouth. No fim de semana, os Blues encaram o Leeds pela semifinal da Copa da Inglaterra em busca de uma vaga na grande decisão do torneio de futebol mais antigo do mundo.

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Liam Rosenior encerra sua passagem pelo Chelsea com apenas 50,7% de aproveitamento após substituir Enzo Maresca, que conquistou o Mundial de Clubes em julho de 2025. A derrota por 3 a 0 para o Brighton na terça-feira (21) foi a gota d'água para o treinador inglês.

Chelsea inicia processo em busca de novo técnico

Na mesma nota em que anunciou a demissão de Liam Rosenior, o Chelsea afirmou iniciar uma busca por um novo treinador. O clube tem como objetivo a contratação de um nome que vá permanecer à frente do clube no longo prazo.

Neste momento, Calum McFarlane tem a missão de avançar com o Chelsea à final da Copa da Inglaterra em busca de um título e se classificar para uma competição europeia na próxima temporada. Uma vaga na Champions League está cada vez mais distante de acontecer.

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