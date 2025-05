As escalações de PSG e Inter de Milão estão definidas. Os dois gigantes da Europa buscam a glória na conquista da Champions League de 2024/25, com bola rolando neste sábado (31), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE).

Nenhuma das equipes apresenta problemas novos para o duelo. O Paris de Luis Enrique terá como única indisponibilidade o zagueiro Presnel Kimpembé, que enfrenta um problema no joelho que o mantém afastado dos gramados há mais de 400 dias. O defensor, porém, viajou junto à delegação para acompanhar o confronto in loco.

Dembélé, que teve problemas de lesão muscular nas últimas semanas, não terá problemas e iniciará o confronto. Com isso, o treinador tomou a decisão de sacar Bradley Barcola do time titular das últimas semanas, formando o ataque com o esperado - e badalado - trio formado por Doué, Kvaratskhelia e o camisa 10.

Luis Enrique manteve a base de toda a temporada do PSG para a final com a Inter; veja as escalações abaixo (Foto: Franck Fife/AFP)

Por outro lado, Inzaghi teve uma observação diária ao longo da semana em dois atletas. Benjamin Pavard e Piotr Zielinski, com respectivas contusões na coxa e no tornozelo, fizeram parte de um processo de recuperação, mas treinaram com o restante do elenco e foram liberados para entrar em campo.

O zagueiro francês, inclusive, iniciará o confronto. A novidade apresentada por Inzaghi superou as expectativas da imprensa europeia, que apontava uma possibilidade maior de Bisseck ou De Vrij aparecerem entre os 11 titulares. O central polonês, por sua vez, está no banco de reservas.

Simone Inzaghi trouxe novidade na escalação de time da Inter para o duelo com o PSG; veja as escalações abaixo (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

👀 As escalações de PSG e Inter de Milão

🔵⚪🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)

GOL: Gianluigi Donnarumma

LTD: Achraf Hakimi

ZAG: Marquinhos

ZAG: William Pacho

LTE: Nuno Mendes

MEI: Fabián Ruiz

MEI: Vitinha

MEI: João Neves

PTD: Desiré Doué

PTE: Khvicha Kvaratskhelia

CTA: Ousmane Dembélé

⚫🔵 Inter de Milão (Técnico: Simone Inzaghi)



GOL: Yann Sommer

LTD: Denzel Dumfries

ZAG: Benjamin Pavard

ZAG: Francesco Acerbi

ZAG: Alessandro Bastoni

LTE: Federico Dimarco

MEI: Hakan Çalhanoglu

MEI: Henrikh Mkhitaryan

MEI: Nicolò Barella

ATA: Marcus Thuram

ATA: Lautaro Martínez

O PSG vai em busca de seu primeiro título na história da Champions League, buscando reescrever a história do vice-campeonato que amargou em 2019/20. A Inter, por sua vez, tem três conquistas, mas não ergue a Orelhuda há 15 anos, e tem como ferida aberta a derrota na final de 2023, frente ao Manchester City, tendo agora o objetivo de fechá-la com o troféu continental.

