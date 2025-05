A família Inzaghi está marcada na história do futebol italiano e mundial. Os irmãos Simone e Filippo, ambos nascidos em Placência, no norte da Itália, deixaram marcas no esporte de maneiras diferentes. A final da Champions League deste sábado, entre Inter de Milão e PSG, é mais um capítulo dessa história. Por anos, o sobrenome esteve associado a gols, títulos e grandes atuações. Hoje, se mantém, mas ganha novos contornos — desta vez, fora das quatro linhas.

Durante muito tempo, Simone foi lembrado principalmente como o irmão de Filippo Inzaghi, o artilheiro decisivo que brilhou no Milan e na seleção italiana, conquistando títulos e empilhando gols em momentos importantes. Enquanto Filippo vivia o auge da fama como jogador, Simone construía uma carreira mais discreta dentro de campo. Mas foi na beira do campo que Simone encontrou o seu território de glória. Com títulos nacionais, campanhas sólidas e um trabalho consolidado na Inter de Milão, ele deixou de ser coadjuvante para se tornar um dos treinadores mais respeitados da Europa.

Simone Inzaghi caminha com o escudo da Inter de Milão ao fundo (Foto: Piero Cruciatti/AFP)

Enquanto jogador, Filippo colecionou momentos históricos. Seu primeiro título foi o campeonato da Serie B, pelo Piacenza, em 1994/95. Pela Atalanta, na temporada 1996/97, foi o artilheiro da Serie A, com 24 gols, apesar da modesta 10ª colocação do time no campeonato. No ano seguinte, foi contratado pela Juventus, time pelo qual atuou por quatro temporadas. Lá, em 1997/98, ganhou o seu primeiro Scudetto, o título da Serie A, e também disputou a sua primeira final de Champions, perdida para o Real Madrid.

Mas foi pelo Milan, a partir de 2001, que o atacante chegou ao seu auge e se tornou ídolo. Inzaghi conquistou duas Serie A (2003/04) e duas Champions League (2002/03 e 2006/07), marcando os dois gols do time italiano contra o Liverpool, na última. Além disso, jogou a Copa do Mundo, pela Itália, em 1998, 2002 e 2006 - quando se sagrou campeão do mundo. Como treinador, ganhou a Serie C e a Copa da Serie C Italiana pelo Venezia (2016/17) e a Serie B (2019/20) pelo Benevenuto.

Simone Inzaghi, por sua vez, também começou no pequeno Piacenza, time da cidade onde nasceram. Foi emprestado e passou por clubes menores até chegar na Lazio, em 1999. Ficou lá por oito temporadas e conquistou uma Supercopa da UEFA (1999), uma Serie A (1999/00), três Copas da Itália (1999/00, 2003/04 e 2008/09) e duas Supercopas da Itália (2000 e 2009).

Após se aposentar dos gramados, voltou para a Lazio como técnico e deu início às suas conquistas enquanto comandante: lá, venceu duas vezes a Supercopa da Itália (2017 e 2019) e uma vez a Copa da Itália (2018/19). Em 2021, transferiu-se para a Inter de Milão e deu sequência aos títulos, levantando a taça da Supercopa da Itália por três anos consecutivos (2021, 2022 e 2023), a Copa da Itália por dois anos (2021/22 e 2022/23) e a Serie A (2023/24). Na atual temporada, foi vice-campeão do torneio, ficando a um ponto do Napoli.

🏆 Simone Inzaghi pode conquistar sua primeira Champions

Neste sábado (31), Simone Inzaghi pode escrever mais um belo capítulo de sua história no futebol ao conquistar o troféu da Champions League, contra o PSG, em Munique, na Alemanha. É a segunda oportunidade do treinador de levantar a "orelhuda", depois da derrota para o Manchester City, por 3 a 0, na final da temporada 2022/23.

PSG x Inter de Milão será transmitido pelo SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e pela Max (serviço de streaming), neste sábado (31), às 16h (horário de Brasília).