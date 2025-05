O turbilhão mental de Simone Inzaghi continua assombrando a Inter de Milão antes da decisão da Champions League. O clube vai em busca do fim de um jejum europeu de 15 anos neste sábado (31), quando enfrenta o PSG na Allianz Arena, em meio a uma possível saída de seu comandante.

O treinador, que colocou os Nerazzurri na segunda final continental em um espaço de dois anos, tem em sua mesa o interesse do Al-Hilal, da Arábia Saudita, para se tornar o mais bem pago de sua função no mundo, mas voltou a garantir máxima concentração no duelo com o Paris.

- Eu me sinto muito bem aqui. Tenho tudo para fazer coisas importantes e ter sucesso com a Inter. Aqui é maravilhoso. Já vencemos, já perdemos, mas sempre com muito apego. Isso com certeza pode fazer a diferença para o meu futuro. Mas agora nós estamos pensando apenas na final - disse o comandante.

Em seu caminho, a Inter de Inzaghi deixou para trás dois gigantes do Velho Continente: Bayern de Munique e Barcelona, com direito a prorrogação diante dos espanhóis. Agora, quer estancar o sangramento da decisão de 2022/23, quando caiu diante do Manchester City de Pep Guardiola, em derrota por 1 a 0.

- A equipe sempre tentou dar tudo de si em campo. Nosso desejo era tentar de novo, e chegamos até aqui com muita convicção. Sabemos que é o último passo. As finais sempre são diferentes. Dois anos atrás, merecíamos mais do que o vice, apesar da força e da beleza do futebol do City. Nós temos a sorte de trabalhar em um clube esplêndido, com jogadores excelentes, que entregam tudo o que têm - declarou Simone.

A Inter de Milão vai em busca do tetracampeonato continental. Bicampeã em 1964 e 1965, a Vipera quer findar a seca de 15 anos sem o europeu, já que ergueu o troféu pela última vez em 2010, sob o comando de José Mourinho, e terá pela frente um qualificado PSG de Luis Enrique. A decisão acontece neste sábado (31), às 16h (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique (ALE).

