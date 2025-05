PSG e Inter de Milão alcançaram feitos significativos antes mesmo de a bola rolar na final da Champions League. As escalações montadas pelos treinadores Luis Enrique e Simone Inzaghi quebraram recordes relevantes no âmbito da decisão continental.

O 11 inicial do Paris se tornou o de menor média de idade entre todas as finais disputadas em edições do século 21. A formação montada tem 25 anos, três meses e seis dias de média. A estatística é impulsionada pela escalação de atletas novos, como João Neves (20 anos) e Desiré Doué (19 anos).

Já a montagem do time titular da Inter caminha na direção oposta. Inzaghi é o primeiro comandante a escalar três atletas com 35 anos ou mais para a decisão. Yann Sommer (36), Acerbi (37) e Mkhitaryan (36) formam o trio que garantiu o recorde.

Simone Inzaghi conduz a Inter de Milão no duelo com o PSG (Foto: Filippo Monteforte / AFP)

👀 As escalações de PSG e Inter de Milão

🔵⚪🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)

GOL: Gianluigi Donnarumma

LTD: Achraf Hakimi

ZAG: Marquinhos

ZAG: William Pacho

LTE: Nuno Mendes

MEI: Fabián Ruiz

MEI: Vitinha

MEI: João Neves

PTD: Desiré Doué

PTE: Khvicha Kvaratskhelia

CTA: Ousmane Dembélé

⚫🔵 Inter de Milão (Técnico: Simone Inzaghi)



GOL: Yann Sommer

LTD: Denzel Dumfries

ZAG: Benjamin Pavard

ZAG: Francesco Acerbi

ZAG: Alessandro Bastoni

LTE: Federico Dimarco

MEI: Hakan Çalhanoglu

MEI: Henrikh Mkhitaryan

MEI: Nicolò Barella

ATA: Marcus Thuram

ATA: Lautaro Martínez

