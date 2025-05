Com Anguissa na mira do mercado, Napoli observa meio-campista da Inter

Recém-campeão da Serie A, o Napoli já quer novos nomes para o elenco. Uma das opções para reforçar o meio-campista reforço surge da Inter de Milão, principal adversária na temporada. Trata-se de Davide Frattesi. A urgência da diretoria em se antecipar ao mercado é para que as negociações ocorram de forma mais calma.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além disso, o Napoli conta com a iminente saída de Andre-Frank Anguissa, que está em negociações com Al-Qadsiah, da Saudi Pro League, que é uma das peças centrais do time. Embora a diretoria esteja resistindo a uma possível saída do jogador, ela age nos bastidores e se prepara para diferentes cenários nesta janela.

continua após a publicidade

Frattesi na temporada

Nem sempre sendo utilizado na equipe titular, o meio campista italiano já é conhecido por sair do banco e mudar o ritmo da partida. Frattesi foi responsável por colocar bola nas redes de extrema importância em jogos contra o Bayern de Munique e Barcelona pela Champions League. Tais momentos foram responsávevis por alavancar a sua popularidade e decisão dentro do clube.

➡️Tottenham confirma demissões em massa após título da Europa League

Mesmo vivendo bom momento, Frattesi se mostrou disponível para ser transferido na janela de inverno. Ele acabou permanecendo na equipe italiana, mas as conversas sobre o futuro ficaram em aberto. No entanto, o ponto final da definição ocorrerá após a final da Champions, contra o PSG que acontece nesse sábado (31).

continua após a publicidade

Davide Frattesi jogando na Inter de Milão (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Frattesi marcou sete gols e deu duas assistências nessa temporada. Caso seja contratado pelo Napoli, seria mais opção em relação ao meio de campo e poderia ajudar o clube a manter o seu alto nível no país e na Europa após a temporada de 24/25.

📲Notícias, informações e resultados em um só lugar. Acesse a página de Futebol Internacional no Lance!.