Campeão do mundo pela Itália em 2006, o ex-zagueiro Marco Materazzi foi um dos grandes nomes da Seleção Italiana e da Inter de Milão. Em entrevista concedida ao TNT Sports, em Munique, o ex-jogador revelou possuir uma grande amizade com Adriano e que, desde criança, tinha o sonho de atuar com a camisa do Flamengo no Maracanã.

- Eu troquei minha camisa com o Romário. Foi um prazer estar com o Adriano, porque todos os torcedores da Inter o amam. Ele é um cara muito legal e eu o tenho no meu coração. Foi um sonho (jogar no Maracanã). Quando eu comecei a jogar futebol, quando eu tinha uns 5 anos, um desses sonhos era jogar pelo Flamengo no Maracanã. Acho que sim (Flamengo é meu time no Brasil). Adriano, Julio Cesar, Romário, eu gosto desse time - revelou Materazzi.

Cabeçada de Zidane

Na final da Copa do Mundo de 2006 entre Itália e França, Marco Materazzi e Zinedine Zidane se desentenderam durante a prorrogação. Após uma troca de palavras, Zidane virou-se e deu uma cabeçada no peito do defensor italiano, que caiu no gramado. O árbitro, após consultar a equipe de arbitragem, expulsou o volante direto. O ato chocou o mundo, já que era a última partida da carreira do astro francês. Em seguida, Materazzi revelou que respondeu a uma provocação com uma frase envolvendo a irmã de Zidane. Na ocasião, a Itália venceu nos pênaltis e ficou com o título.

Carreira de Materazzi

Marco Materazzi iniciou a carreira no Marsala e depois passou por Trapani, Perugia, e uma breve experiência no Everton (1998–99), onde disputou 33 jogos e marcou 2 gols. Retornou ao Perugia, onde se destacou com 12 gols na Serie A 2000–01, um recorde para um zagueiro. Em 2001, transferiu-se para a Inter de Milão, onde jogou até 2011, somando 276 jogos e 20 gols. Pela Inter, conquistou 5 Campeonatos Italianos, 4 Copas da Itália, 4 Supercopas e 1 Liga dos Campeões. Pela seleção italiana, atuou em 41 partidas e marcou 2 gols, incluindo um na final da Copa de 2006. No total da carreira, Materazzi fez cerca de 479 jogos e anotou 40 gols. Encerrou a carreira como jogador-treinador no Chennaiyin FC, na Índia.

