Conheça o único clube, de qualquer esporte, mais rico que o Real Madrid

O Real Madrid é o clube de futebol mais rico do mundo pelo quarto ano consecutivo, com valor estimado de US$ 6,75 bilhões (cerca de R$ 34,7 bilhões), segundo a Forbes, estando na frente de Manchester United (US$ 6,6 bilhões) e de Barcelona (US$ 5,65 bilhões), que completam o top 3. No entanto, ainda fica atrás de um time na somatória de todos os esportes - e ele é da NFL (National Football League), a principal liga de futebol americano, nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Dallas Cowboys, do estado do Texas, é o único clube que supera os merengues na avaliação total: a franquia é avaliada em US$ 10,1 bilhões (correspondente a R$ 57,7 bilhões) - mais de US$ 3 bilhões de diferença entre os dois. Em 2021, o Dallas foi o primeiro time da história a superar US$ 1 bilhão em receita em apenas um ano - feito que o Real atingiu na temporada 2023/24, tornando-se o primeiro clube de futebol a bater a marca.

continua após a publicidade

➡️Quanto PSG e Inter de Milão gastaram nos elencos finalistas da Champions?

🤑 Saiba mais sobre o Dallas Cowboys, o único clube mais rico que o Real Madrid

Dallas Cowboys contra Pittsburgh Steelers, em 7 de outubro de 2024. (Photo by Joe Sargent / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Fundado em 1960, o Dallas Cowboys é um dos times mais populares da NFL. Com sede no Texas, o time rapidamente se consolidou como uma potência dentro e fora de campo. Seu sucesso esportivo, aliado a uma gestão de marca eficiente, transformou os Cowboys em um verdadeiro império.

➡️Champions pode colocar Dembelé como favorito à Bola de Ouro

Os Cowboys venceram o Super Bowl cinco vezes (em 1971, 1977, 1992, 1993 e 1995), ficando atrás, em número de títulos, apenas do Pittsburgh Steelers e New England Patriots (com 6), e empatados com o San Francisco 49ers. Também foram vice-campeões em outras três oportunidades, reforçando sua presença constante entre os gigantes da NFL. Durante as décadas de 1970 e 1990, a franquia ficou famosa por grandes campanhas, jogadores lendários e uma base de torcedores engajada.

continua após a publicidade

Além do desempenho esportivo, o Dallas Cowboys se destacam, claro, pelo valor da sua marca. A equipe joga no AT&T Stadium, um dos estádios mais modernos e caros do mundo, e tem contratos milionários de patrocínios e licenciamento. Liderados pelo bilionário Jerry Jones desde 1989, os Cowboys construíram um modelo de negócio que vai além do futebol americano, tornando-se símbolo de sucesso comercial no esporte global.

Com o apelido de "America’s Team" ("Time da América"), os Cowboys não são apenas um dos times mais vitoriosos da NFL, mas também um grande caso de sucesso cultural e financeiro. E é justamente por isso que, hoje, são considerados o clube esportivo mais valioso do mundo - mesmo não sendo campeões há mais de 30 anos.