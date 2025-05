Gasperini se despede da Atalanta e deve ser anunciado por novo clube

Após quase uma década no comando da Atalanta, o técnico Gian Piero Gasperini se pronunciou pela primeira vez sobre a saída do clube neste sábado (31). O italiano de 67 anos deixa o comando da equipe de Bérgamo após 439 jogos, o título da Europa League 2023/24 e grandes campanhas na Champions League. Agora o treinador deve ser anunciado pela Roma, que ficou em quinto lugar no último Campeonato Italiano.

Gasperini se despediu dos torcedores da Atalanta em uma carta publicada pelo jornal "L'Eco di Bergamo", principal diário de Bérgamo. Na publicação, ele cita a necessidade de "novos estímulos" na carreira e isentou a diretoria de responsabilidade pela saída.

Agora, o treinador iniciará um novo capítulo na Roma. De acordo com a imprensa italiana, o acerto ficou encaminhado na quinta-feira (29), após reunião decisiva em Florença com o proprietário do clube da capital, Dan Friedkin, do atual consultor do clube Claudio Ranieri e do diretor esportivo Florent Ghisolfi. O jornalista Fabrizio Romano, inclusive, afirmou que o acordo está fechado e o anúncio deve ser em breve.

Sob o comando de Gasperini, a Atalanta viveu o melhor período de sua história, com o inédito título da Liga Europa em 2023/24 e luta constante pelas primeiras posições na Série A. Além da temporada passada, o clube italiano também foi um dos protagonistas do futebol italiano e europeu desde a chegada do técnico.

Confira a carta de Gasperini aos torcedores da Atalanta

Gasperini se despediu dos torcedores da Atalanta em uma carta publicada pelo jornal "L'Eco di Bergamo" (Foto: AFP)

Não foi possível expressar isso antes porque somente nas últimas horas eu realmente decidi dar um fim a essa maravilhosa história de nove anos. Mas não vamos falar de despedida. Eu não gosto. Encerrarei minha experiência em Bérgamo como treinador da Atalanta. Todo o resto, no entanto, permanecerá inalterado.

O término do meu relacionamento com o clube foi decidido exclusivamente por mim e nenhuma responsabilidade deve ser atribuída à Atalanta e seus diretores. Eu simplesmente entendi que havia chegado a hora de dar esse passo. Durante toda a temporada que acabou, eu só pensava em como deixar a camisa preta e azul no ponto mais alto possível. E os deixo na terceira posição e classificados para a Champions League, onde – mais uma vez – poderão jogar nos estádios mais prestigiados da Europa, podendo contar com uma equipe forte e cheia de jogadores valorizados.

Com o clube conseguimos alcançar resultados indiscutivelmente extraordinários. Eu gostaria de ter feito mais, não consegui, mas ainda assim nos divertimos muito juntos e tenho certeza de que você farão isso de novo.

Por que, você pode perguntar, estou deixando a Atalanta? Pela necessidade de novos estímulos, pela confiança que me depositaram e pelo entusiasmo renovado que daí advém. Desafio difícil? Muito. Mas estamos falando de um grande desafio, emocionante, que me dá muita adrenalina. Nos veremos novamente na Piazza Pontida, eu prometo! Adòss!!!

