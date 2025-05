Botafogo encerra negociação com o Juventude por Abner

As conversas entre Botafogo e Juventude por Abner se encerraram sem um final feliz. O zagueiro estava na mira de John Textor para reforçar o elenco do Glorioso na temporada, mas as negociações foram findadas depois da falta de acordo.

Segundo uma fonte ouvida pelo Lance!, o clube gaúcho fez exigências que não satisfizeram os cariocas, que optaram por não dar continuidade às tratativas. A diretoria estabeleceu um prazo até a noite de quinta-feira (29) para resolver a situação, mas não houve respostas do lado gaúcho.

As negociações giravam em torno de US$ 2,5 milhões (mais de R$ 14 milhões na cotação atual), e existia a tendência de um acerto para que o atleta pudesse estar disponível para o técnico Renato Paiva na disputa do Mundial de Clubes, que se inicia no dia 14 de junho, nos Estados Unidos.

Com a notícia, Abner retorna à disposição para o técnico Claudio Tencati. O camisa 23 esteve ausente dos três últimos compromissos (derrotas para Atlético-MG e Fortaleza e empate com o Fluminense) por conta da transação, e agora, deve voltar aos relacionados para o confronto com o Grêmio, no domingo (1).

Abner, de 21 anos, nasceu no Rio de Janeiro. Depois de fazer parte da base no Bangu, foi contratado pelo América-MG, e ainda nas categorias inferiores, chegou ao Juventude. Sua estreia entre os profissionais do Jaconero aconteceu em 21 de abril de 2024, quando entrou na segunda etapa de um duelo justamente diante do Botafogo, em derrota por 5 a 1.

Em 2025, a situação mudou. O zagueiro ganhou espaço entre os titulares no Campeonato Gaúcho, e também recebeu oportunidades no Brasileirão. Em 15 partidas no ano, Abner anotou dois gols e deu uma assistência.

🔢 Números de Abner, ex-alvo do Botafogo, pelo Juventude em 2025

⚽ 15 jogos

⌛ 1.239 minutos em campo

🥅 2 gols

📤 1 assistência

✅ 8 vitórias

🟰 1 empate

❌ 6 derrotas

