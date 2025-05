Tudo azul: torcedores de PSG e Inter colorem Munique; veja fotos

Por Felipe Barbalho

Especial para o Lance!

A temperatura subiu na Alemanha! O dia da final da Champions League amanheceu mais azul em Munique. Além do céu claro que elevou o termômetro a 30ºC, as ruas da cidada do sul do país foram tomadas definitivamente pelos torcedores do PSG e Inter de Milão. O Lance! te conta como está o clima do local que irá receber a decisão mais importante do futebol europeu.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Quem ainda não tinha chegado, desembarcou logo cedo e foi aproveitar o sábado de sol para passear por Munique, sentar sob um guarda-sol e se refrescar. Enfeitada com uma grande réplica da bola da final, a fonte da Karlsplatz foi um ponto fácil de encontrar torcedores se refrescando.

continua após a publicidade

➡️Raio-X da final da Champions: tudo sobre o jogo entre PSG e Inter de Milão

Em meio ao calor, torcedores se refrescam na fonte Karlsplatz (Foto: Felipe Barbalho)

Perto dali, na Marienplatz, muitos italianos e franceses deixaram o lado turista falar um pouco mais alto. Muitas fotos da Rathaus (a nova prefeitura) e trocados para os artistas de rua antes de partir para a Allianz Arena.

Além da tradicional Marienplatz, torcedores de PSG e Inter de Milão tomaram conta de ruas de Munique horas antes da decisão da Champions. Grupos ocuparam bares pela região e, em meio a copos de cerveja e cânticos animados, levaram o clima de festa por Munique.

continua após a publicidade

Torcedores da Inter de Milão nas ruas de Munique antes da final da Champions (Foto: Franck Fife/AFP)

No trajeto de cerca de 12 quilômetros, pouco mais de 40 minutos, entre a região central da cidade e o estádio, o metrô se encheu logo no meio da tarde - o jogo inicia às 21h local. Inevitavelmente, os vagões misturaram italianos e franceses.

Em alguns pontos, naturalmente, houve desentendimento, até por causa da lotação dos vagões e dificuldade de circulação. Mas o que a reportagem presenciou mais foi a troca de provocações, não de empurrões.

Dois torcedores da Inter de Milão tranquilos e calmos no metrô em meio à troca de provocações (Foto: Felipe Barbalho)

Torcedor do PSG canta e provoca no vagão de metrô (Foto: Felipe Barbalho)

Torcedores da Inter de Milão cantam no vagão a caminho da Allianz Arena (Foto: Felipe Barbalho)

Ao chegar à estação de metrô do estádio, os torcedores ainda tiveram mais 20 minutos de caminhada até acessarem as arquibancadas.

Torcedores saem do metrô rumo à Allianz Arena (Foto: Felipe Barbalho)

Torcedores do PSG com camisas de Ronaldinho e Neymar (Foto: Felipe Barbalho)

Na Allianz Arena, muitos correram logo para as lojas de souvenirs para garantirem uma recordação. Do chaveirinho à camisa personalizada, quase todas as lembranças têm a Orelhuda, como é apelidada a taça da Champions, ou as estrelas do símbolo do torneio. Se o próprio time não brilhar, pelo menos o torcedor leva algo para casa além das recordações.

Onde assistir PSG e Inter de Milão pela final da Champions League

PSG e Inter de Milão se enfrentam em duelo válido pela grande final da Champions League. A partida acontece neste sábado (31), na Allianz Arena, em Munique, (ALE), às 16h (de Brasília), com transmissão do SBT (TV aberta), TNT (TV fechada) e da Max (serviço de streaming). Saiba onde assistir ao vivo!