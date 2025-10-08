Um lance polêmico nos acréscimos impediu que Cabo Verde garantisse sua inédita vaga na Copa do Mundo de 2026. A seleção africana empatou por 3 a 3 com a Líbia, fora de casa, nesta quarta-feira (8), pela penúltima rodada das Eliminatórias Africanas, e viu a festa ser adiada por conta de um impedimento mal marcado no fim da partida.

O duelo em Trípoli teve contornos dramáticos. Os líbios começaram com intensidade e abriram 3 a 1, mas os cabo-verdianos reagiram com gols de Telmo Arcanjo, Sidny Lopes Cabral e Willy Semedo. No fim, quando o placar apontava 3 a 3, Cabo Verde partiu em um contragolpe de quatro jogadores contra um defensor e chegou a balançar as redes. O árbitro, porém, assinalou impedimento antes da conclusão da jogada – decisão amplamente contestada após as imagens mostrarem que o atacante estava em posição legal.

Como as Eliminatórias Africanas não contam com o auxílio do VAR, não houve revisão do lance. A marcação manteve o empate e adiou a confirmação histórica. Caso o gol tivesse sido validado, Cabo Verde se juntaria a Marrocos e Tunísia como representantes africanos para a Copa, além de se tornar o 19º país classificado ao Mundial de 2026 e o quarto de língua portuguesa a disputar o torneio, depois de Brasil, Portugal e Angola

➡️ Dedução de pontos e desistência de seleção; veja como estão as Eliminatórias da África

O que falta para a classificação de Cabo Verde?

Com o resultado, Cabo Verde chegou aos 20 pontos e manteve a liderança do Grupo D, seguido de perto por Camarões, que derrotou Maurício por 2 a 0 e foi a 18. Na última rodada, marcada para segunda-feira, os cabo-verdianos enfrentam Essuatíni, lanterna da chave, em casa, precisando de uma vitória simples para garantir matematicamente a vaga.

Já Camarões recebe Angola e depende de um tropeço do líder para sonhar com a classificação. O cenário é favorável a Cabo Verde, mas a equipe terá de lidar com a pressão de decidir diante da própria torcida, após ver escapar o que parecia ser o momento histórico no norte da África.

A inédita vaga teria um peso especial para o país, que celebra em 2025 os 50 anos de sua independência. Com pouco menos de 600 mil habitantes, Cabo Verde se tornaria o segundo menor país da história a disputar uma Copa do Mundo – atrás apenas da Islândia, que participou do torneio em 2018.

